Le chef de guerre impitoyable du groupe militant nigérian Boko Haram s’est fait exploser lors d’une fusillade meurtrière avec des rivaux, selon des informations.

Abubakar Shekau – autrefois rejeté par l’Etat islamique pour être trop radical – se serait suicidé lors d’une fusillade avec la Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique (ISWAP).

3 Abubakar Shekau a déjà été rejeté par l’Etat islamique pour être trop radical

Reuters a déclaré avoir entendu un enregistrement audio réalisé par l’ISWAP selon lequel Shekau était décédé vers le 18 mai.

Il serait mort après avoir fait exploser un engin explosif, selon une personne sur l’enregistrement qui s’est identifiée comme étant le chef de l’ISWAP, Abu Musab al Barnawi.

La mort apparente de Shekau marque un changement majeur dans l’insurrection djihadiste nigériane de 12 ans qui a tué plus de 40 000 personnes et déplacé environ deux millions de personnes.

Boko Haram n’a pas encore officiellement commenté la mort de son chef alors que l’armée nigériane a déclaré qu’elle enquêtait sur cette plainte.

« Shekau a préféré être humilié dans l’au-delà plutôt que d’être humilié sur Terre. Il s’est tué sur le coup en faisant exploser un explosif », a déclaré une voix ressemblant à celle d’al-Barnawi sur le nouvel enregistrement.

Il a déclaré que ses combattants avaient recherché le chef de guerre sur ordre des dirigeants de l’Etat islamique, le pourchassant et lui offrant la possibilité de se repentir et de se joindre à eux.

« De là, il s’est retiré et s’est échappé, a couru et a erré dans les buissons pendant cinq jours. Cependant, les combattants ont continué à le chercher et à le chasser avant de pouvoir le localiser », a déclaré la voix.

3 Shekau serait mort après avoir fait exploser un engin explosif Crédit : AP : Presse associée

3 Le groupe militant nigérian Boko Haram a terrorisé des millions de personnes

Après l’avoir trouvé dans la brousse, les combattants de l’ISWAP l’ont exhorté, lui et ses partisans, à se repentir, a ajouté la voix, mais Shekau a refusé et s’est suicidé.

« Nous sommes si heureux », a déclaré la voix, décrivant Shekau comme « le grand fauteur de troubles, persécuteur et leader destructeur de la nation ».

L’ISWAP s’est séparé de Boko Haram en 2016, s’opposant au ciblage aveugle par Shekau de civils musulmans et à l’utilisation de femmes kamikazes.

« C’était quelqu’un qui a commis un terrorisme et des atrocités inimaginables. Depuis combien de temps a-t-il égaré les gens ? Combien de fois a-t-il détruit et maltraité des gens ? » dit la voix.

Au cours des deux dernières années, l’ISWAP est devenu la force la plus dominante dans la région, menant des attaques à grande échelle contre l’armée nigériane.

Alors que le groupe cherche maintenant à absorber les combattants et le territoire de Shekau, l’armée nigériane est potentiellement confrontée à une force djihadiste plus unifiée, selon les analystes.

Mais l’ISWAP peut également avoir du mal à contrôler ou à persuader les factions de Boko Haram fidèles à Shekau en dehors de Sambisa, en particulier dans les zones frontalières.

« Ce n’est peut-être pas encore terminé », a déclaré une source de sécurité. « L’ISWAP devra soumettre ou convaincre ces camps de se (les) fusionner dans son giron pour consolider pleinement son contrôle. »

Les luttes intestines djihadistes peuvent présenter des opportunités à saisir pour l’armée nigériane.

Mais si l’ISWAP absorbait une partie des hommes et des armes de Shekau, il pourrait être en mesure de couper les routes vers et depuis la capitale de l’État de Borno, Maiduguri, a déclaré Peccavi Consulting, un groupe à risque spécialisé en Afrique.

« Si l’ISWAP convainc les forces de Shekau de les rejoindre, elles contrôleront la majorité des forces ennemies et seront présentes dans la plupart des espaces non gouvernés du nord-est », a-t-il déclaré dans une note.

Depuis 2019, l’armée nigériane s’est retirée des villages et des bases plus petites pour se cacher dans des « supercamps », une stratégie qui, selon les critiques, permet aux djihadistes de se déplacer librement dans les zones rurales.

Après sa prise de contrôle de Sambisa, l’ISWAP a envoyé des messages aux habitants de la région du lac Tchad, leur disant qu’ils étaient les bienvenus dans son « califat » autoproclamé, a déclaré Sallau Arzika, un pêcheur de Baga.

Les habitants ont été chassés des îles du lac après que l’ISWAP les ait accusés d’espionnage pour l’armée.

Al-Barnawi a déclaré qu’ils pouvaient désormais retourner pêcher et faire du commerce après avoir payé des impôts, avec l’assurance qu’ils ne seraient pas lésés, a déclaré Arzika.