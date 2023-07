Le chef de WAGNER, Yevegeny Prigozhin, a semblé se mettre à couvert pour la première fois depuis sa rébellion bâclée alors qu’il accueillait ses combattants en Biélorussie.

Le sort de l’ancien chien de poche de Poutine est un mystère depuis des semaines, car des milliers de soldats de Wagner seraient arrivés en Biélorussie.

Un homme qui semblait être Prigozhin a été filmé s’adressant à des centaines de combattants

Des centaines de soldats peuvent être vus alignés alors que Prigozhin les accueille en Biélorussie

Le mystère a entouré les allées et venues du seigneur de guerre Wagner Crédit : AP

Dans une vidéo publiée sur les chaînes pro-Wagner Telegram, un homme qui semblait être Prigozhin vêtu d’un jean bleu et d’une veste noire a été filmé s’adressant à des centaines de combattants.

« Bienvenue les gars … bienvenue sur le sol biélorusse », a-t-il déclaré dans la vidéo tournée au crépuscule.

Les images surviennent quelques jours seulement après que la Russie a menacé d’utiliser des combattants Wagner pour envahir le « maillon le plus faible » de l’OTAN en Pologne et en Lituanie – et frapper depuis la Biélorussie en « quelques heures ».

Pendant le discours de Prigozhin, il a rallié ses troupes – qualifiant la ligne de front ukrainienne de « honte » à laquelle Wagner ne devrait pas participer.

Prigozhin a dit à ses hommes de bien se comporter – et leur a ordonné de former le Biélorusse armée devenir le « deuxième meilleur au monde ».

« Nous nous sommes battus honorablement », a-t-il déclaré.

« Vous avez fait beaucoup pour la Russie. Ce qui se passe au front est une honte dans laquelle nous n’avons pas besoin de nous impliquer.

« Par conséquent, il a été décidé que nous stationnerions ici en Biélorussie pendant un certain temps. Je suis sûr que pendant cette période, nous ferons de l’armée biélorusse la deuxième plus grande au monde.

« Et si nécessaire, nous les défendrons s’il y a lieu. »

Le patron de Wagner a également dit à ses combattants de rassembler leurs forces pour un « nouveau voyage en Afrique » – et de ne pas offenser les femmes biélorusses.

« Et peut-être reviendrons-nous à la SMO (opération militaire spéciale en Ukraine) à un moment donné lorsque nous serons sûrs que nous ne serons pas obligés de nous faire honte », a déclaré Prigozhin.

Un homme qui ressemblait à Dmitry Utkin, qui a aidé à fonder Wagner, a ensuite parlé aux hommes.

Les images n’ont pas encore été vérifiées – et on ne sait pas quand elles ont été prises.

Les analystes ont suggéré qu’il a été filmé dans une base près d’Asipovičy – une ville de la région de Moguilev en Biélorussie.

La mutinerie de Prigozhin a été stoppée à la onzième heure après que le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko est intervenu et a déclaré que les combattants de Wagner pourraient être hébergés en Biélorussie.

Le sort de Prigozhin n’a pas été confirmé depuis qu’il a marché sur Moscou lors de l’extraordinaire rébellion armée.

Des rapports contradictoires au cours des trois dernières semaines suggéraient qu’il était toujours en Russie, peut-être purgé par Poutine – ou même mort.

La semaine dernière, une image embarrassante a émergé du chef de guerre assis sur un lit de camp dans son pantalon.

Mais la dernière vidéo marque ce qui pourrait être un développement significatif en confirmant enfin ses allées et venues – et ses projets futurs.

Plus tôt, Sir Richard Moor, le chef du MI6, a déclaré qu’il savait que Prigozhin avait pris le thé avec Poutine ces derniers jours – bien que le dirigeant russe l’ait qualifié de « traître ».

Les images surviennent après qu’un haut parlementaire de Poutine a affirmé à la télévision que les mercenaires de Wagner étaient prêts à frapper depuis la Biélorussie.

Le corridor de Suwalki – ou Gap – est une bande de terre de 60 milles à cheval sur la frontière entre la Pologne et la Lituanie.

Il a une importance stratégique massive pour l’OTAN et l’UE – ainsi que pour la Russie.

Pour l’Occident, c’est le seul lien terrestre avec les trois républiques baltes ex-soviétiques – la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie – qui sont considérées comme vulnérables à Poutine si les tensions actuelles s’aggravent.

Pour la Russie, le contrôle du corridor donnerait une liaison terrestre entre l’enclave baltique de Kaliningrad, base principale de la flotte baltique de Poutine, et la Biélorussie, alliée du Kremlin.

Le colonel général de réserve Andrey Kartapolov a déclaré : « Il est clair que Wagner s’est rendu en Biélorussie pour former les forces armées biélorusses…

« Il existe un endroit tel que le corridor de Suwalki.

« Si quelque chose devait arriver, nous avons vraiment besoin de ce corridor de Suwalki…

« Une force de frappe [based in Wagner forces in Belarus] est prêt à emprunter ce corridor en quelques heures.

Son plan d’accaparement des terres « coup de poing » toucherait un territoire peu peuplé qui a été qualifié de « talon d’Achille » ou de « ventre mou » de l’OTAN.

Parce qu’il pourrait être le premier point de contact d’une troisième guerre mondiale, le corridor a été qualifié d' »endroit le plus dangereux du monde ».

Une décision russe ici avec Wagner, soutenu par l’État, déclencherait probablement la clause 5 de l’OTAN – opposant l’alliance à la Russie.

La Pologne se réarme rapidement en raison de la menace de Moscou et l’Allemagne doit déployer 4 000 soldats en permanence en Lituanie alors que l’Otan renforce sa présence dans les États baltes.