Le chef de guerre de Poutine recherché pour meurtre de masse pour avoir abattu le MH17 nommé commandant de première ligne dans la guerre en Ukraine

Un “criminel de guerre” RECHERCHÉ accusé de complicité dans l’abattage du vol MH17 de Malaysia Airlines a été “nommé commandant des forces de première ligne de Poutine combattant en Ukraine”.

Le vol 17 de Malaysian Airlines, condamné, a été abattu par un missile sol-air Buk de fabrication russe au-dessus de la région ukrainienne du Donbass en juillet 2014. L’incident tragique a fait 298 morts, dont 10 Britanniques et 80 enfants.

Le brutal Igor Strelkov (Girkin) a été autorisé à servir comme volontaire en Ukraine Crédit : Getty

Igor Strelkov pose avec sa femme alors qu’il part combattre en Ukraine

Le MH17 a été abattu par un missile sol-air Buk de fabrication russe Crédit : EPA

Le brutal Igor Strelkov, 51 ans, ancien ministre de la Défense de la soi-disant République populaire de Donetsk, a été un archi-critique du Kremlin au cours de la campagne d’Ukraine.

Strelkov était auparavant le commandant en chef des forces de la milice de Donetsk en 2014.

Mais maintenant, dans un changement de tactique, l’ancien colonel du FSB et partisan de la ligne dure a été nommé commandant de première ligne, a-t-on rapporté.

Il a été photographié en train de faire ses adieux à sa femme portant des treillis militaires.

Strelkov – de son vrai nom Igor Girkin – s’était tu sur sa chaîne Telegram qui était utilisée depuis des mois pour exiger une approche beaucoup plus dure et plus brutale de la guerre des forces russes.

Sa femme Miroslava Reginskaya, 29 ans, a posté : « Il va bien. Il vous contactera bientôt.

Le journaliste militaire Yuri Kotenok a déclaré : « Le silence de Strelkov depuis le 10 octobre s’explique par le fait qu’après huit ans, il a été autorisé à partir pour la zone de guerre….

“Il est allé combattre dans l’un des bataillons de volontaires en tant que chef d’état-major ou commandant adjoint.”

Strelkov – avec un demi-million d’adeptes – a été accusé d’avoir abattu le MH17 qui a été touché par le missile fourni par la Russie.

Il est un homme recherché en Occident pour les 298 civils tués lorsque le Boeing 777 d’Amsterdam à Kuala Lumpur a été soufflé du ciel.

Strelkov avait auparavant été empêché par les Russes d’atteindre le front.

Il avait averti le mois dernier que d’autres défaites militaires pourraient renverser Vladimir Poutine et accusé le chef du Kremlin et son ministre de la Défense d’incompétence.

“Il suffira d’une flambée d’inflation ou de quelques défaites militaires supplémentaires pour l’achever”, a-t-il posté à propos du président russe.

Il a qualifié Poutine d'”ignorant” face aux échecs de la ligne de front de la Russie et a suggéré que “l’exécution par balles” était une trop bonne punition pour le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou.

Strelkov avait longtemps appelé à une mobilisation totale tout en dressant la liste de la hiérarchie militaire en Russie.

Il était connu pour sa cruauté à Donetsk, se vantant d’avoir ordonné l’exécution de prisonniers et de pillards.

Son nouveau rôle de commandant – peut-être dans une armée privée soutenant Poutine – apparaît comme un signe que les extrémistes sont désormais pleinement responsables de la guerre de Poutine.

En juin 2019, quatre suspects ont été inculpés de meurtre de masse pour l’abattage du vol MH17 – dont Girkin, Sergey Dubinsky et Oleg Pulatov, et l’Ukrainien Leonid Kharchenko.

Dubinsky est également un ancien officier du renseignement russe tandis que Pulatov – surnommé la Vipère – est un ancien lieutenant-colonel de l’armée russe.

Kharchenko était le commandant d’un bataillon séparatiste ukrainien.

“Bien qu’ils n’aient pas appuyé sur le bouton, nous les soupçonnons d’avoir collaboré étroitement pour amener le (lanceur de missiles) là où il se trouvait, dans le but d’abattre un avion”, avait déclaré à l’époque le procureur en chef Fred Westerbeke.

Le jugement par contumace du tribunal de district de La Haye est attendu le 17 novembre à 13h30.

Quatre personnes ont été accusées de “meurtre de masse” suite à l’abattage du MH17 Crédit : AFP

L’équipe d’enquête dirigée par les Pays-Bas a émis des mandats d’arrêt internationaux contre les suspects

Un soldat de la République populaire de Donest, Sergei Pachenko, devant un lanceur de missiles anti-aériens Buk Crédit : Simon Jones – Le Soleil