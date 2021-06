Le chef de guerre bosno-serbe Mladic perd ses appels concernant sa condamnation pour génocide et sa condamnation à perpétuité

« Mladic fait partie des criminels de guerre les plus notoires de l’histoire moderne », a déclaré Serge Brammertz, procureur en chef du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux de La Haye, dans un communiqué. « Il a intentionnellement utilisé son commandement militaire pour attaquer, tuer, torturer, violer et expulser des civils innocents sans autre raison que leur appartenance ethnique et leur religion. »