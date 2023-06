Le chef de Grassy Narrows remet en question l’engagement du gouvernement fédéral envers le foyer de soins au mercure au milieu des retards et de la flambée des coûts

Plus de trois ans après que le gouvernement canadien a accepté de financer une maison de soins pour empoisonnement au mercure dans la communauté de la Première Nation de Grassy Narrows, la construction n’a pas commencé, les coûts estimés montent en flèche et le chef remet en question l’engagement du premier ministre.

« Cela me met très mal à l’aise », a déclaré Rudy Turtle à propos de la situation à laquelle fait face sa communauté, également connue sous le nom d’Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek, à environ 90 kilomètres au nord de Kenora, en Ontario.

« Il y a quelques années, lorsque Trudeau faisait campagne, il a déclaré à la télévision nationale que l’argent ne serait pas un problème pour construire le centre de traitement. Maintenant, c’est un peu comme s’ils revenaient sur leur parole. »

Le gouvernement fédéral et Grassy Narrows ont signé un accord de 19,5 millions de dollars en avril 2020 pour la conception et la construction communautaires du centre, qu’ils ont suivi avec 68,9 millions de dollars supplémentaires en 2021 pour le fonctionnement et l’entretien.

Cela a porté l’argent disponible pour construire et gérer le centre à près de 90 millions de dollars. Mais Turtle a déclaré cette semaine que le coût estimé de la seule construction est maintenant de 80 millions de dollars – trois fois plus que prévu initialement – ​​que le gouvernement n’a, jusqu’à présent, pas accepté d’accorder.

Le ministre dit que la pandémie est à blâmer

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a attribué les dépassements de coûts et les retards à deux choses : la pandémie de COVID-19, qui a frappé le Canada peu après l’annonce de l’argent, et la nature spécialisée de l’établissement.

Hajdu a déclaré qu’elle avait besoin d’une autorisation spéciale pour investir 60 millions de dollars supplémentaires dans le projet et qu’elle devait travailler avec le ministère des Finances et le Conseil du Trésor pour l’obtenir. Elle a promis de demander l’approbation mais n’a pas pu garantir que Grassy Narrows obtiendrait l’argent supplémentaire, ou quand Turtle obtiendrait une réponse.

« Je partage la frustration du chef face aux retards inacceptables », a déclaré Hajdu, soulignant à nouveau la flambée des coûts des projets d’infrastructure depuis que la pandémie a frappé.

« Le gouvernement du Canada, en principe, a dit que nous allons construire cette installation de traitement, et maintenant j’ai besoin des autorités pour engager l’important dépassement de coûts lié aux retards.

Un dessin conceptuel du foyer de soins au mercure qui arrive dans la Première Nation de Grassy Narrows après des décennies d’activisme. La conception est basée sur la forme du poisson, un aliment de base dans l’alimentation de la communauté. (Soumis par la Première Nation de Grassy Narrows)

Turtle a déclaré que chaque jour compte pour ceux qui vivent avec un empoisonnement au mercure.

« Suis-je content? Pas vraiment, car je pense qu’elle peut faire mieux », a-t-il déclaré à propos de Hajdu.

« Mais je vais devoir attendre, je suppose. J’espère qu’elle fera tout ce qui est en son pouvoir quand elle montera au bâton. »

« Au-delà de l’irrespect », déclare le député néo-démocrate

Entre 1962 et 1970, une usine chimique en amont a déversé environ neuf tonnes de mercure dans le système de la rivière English-Wabigoon, ce qui a eu des répercussions sur les Premières nations de Grassy Narrows et de Whitedog.

Le mercure remonte la chaîne alimentaire, s’accumulant en plus grande quantité à mesure que les organismes mangent d’autres organismes. Les poissons de la rivière, sur lesquels les habitants de Grassy Narrows comptaient comme aliment de base, étaient contaminés.

On estime à 90 % de la population de Grassy Narrows présente des symptômes d’empoisonnement au mercure. L’empoisonnement au mercure provoque entre autres des tremblements, de l’insomnie, des pertes de mémoire, des effets neuromusculaires, des maux de tête et des dysfonctionnements cognitifs et moteurs, selon l’Organisation mondiale de la santé .

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, se lève pendant la période des questions à Ottawa le 9 mai 2023. (Adrian Wyld/Presse canadienne)

Whitedog, membre des Wabaseemoong Independent Nations, a subi des impacts similaires et a également reçu un engagement pour un établissement de soins .

Les libéraux de Trudeau se sont engagés pour la première fois dans le centre de Grassy Narrows en 2017, mais n’ont pas pu parvenir à un accord à ce sujet. C’est devenu un enjeu électoral en 2019 après que Trudeau a répondu à un manifestant de Grassy Narrows qui l’a confronté lors d’une collecte de fonds en disant: « Merci pour votre don ».

Ses détracteurs ont qualifié le commentaire d’insensible et le Premier ministre s’en est excusé. Turtle s’est présenté aux élections de 2019 pour le NPD, et le parti continue de faire pression sur les libéraux sur la question.

La députée néo-démocrate de Churchill-Keewatinook Aski, Niki Ashton, a déclaré à CBC News que la situation révèle un gouvernement libéral trop axé sur l’optique.

Elle a dit qu’il est « plus qu’irrespectueux et insultant » envers la Première Nation de voir le projet embourbé dans l’incertitude et la bureaucratie, compte tenu de la fanfare avec laquelle les politiciens fédéraux ont pris l’engagement.

« Assez avec les jeux quand il s’agit de Grassy Narrows. Assez avec le théâtre, l’effort de relations publiques », a-t-elle déclaré.

« Il est temps pour eux de commencer à tenir leurs propres promesses. »

Le département de Hajdu a déclaré par communiqué que le projet prendrait 24 à 36 mois pour être achevé une fois la construction commencée, mais pas quand cela pourrait être.