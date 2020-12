Sundar Pichai, directeur général de la société mère de Google Alphabet, a présenté ses excuses pour le départ d’un éminent chercheur en intelligence artificielle, dont le départ a ébranlé les effectifs de l’entreprise et a soulevé des questions sur son engagement déclaré en faveur de la diversité et du développement responsable de la technologie de l’IA. Dans un courrier électronique adressé aux employés mercredi, M. Pichai s’est toutefois abstenu de dire que l’entreprise avait eu tort de précipiter la démission de Timnit Gebru, qui était co-chef de l’équipe Ethical AI de Google et l’un de ses meilleurs. employées noires connues. Le Dr Gebru a déclaré la semaine dernière que l’entreprise l’avait licenciée après avoir envoyé un courrier électronique critiquant le manque de progrès de l’entreprise dans l’embauche de femmes et de minorités ainsi que les préjugés intégrés à sa technologie intelligente artificielle. Elle a déclaré qu’elle avait demandé une explication sur les raisons pour lesquelles l’entreprise lui avait dit de retirer un article qui mettait en évidence les failles d’une nouvelle génération de technologies linguistiques, y compris un système construit par Google qui sous-tend le moteur de recherche de l’entreprise. Elle a dit qu’à défaut d’une explication transparente ou d’une discussion plus approfondie, elle démissionnerait après un laps de temps approprié. L’entreprise a immédiatement accepté sa déclaration comme une démission et l’a coupée de tous les services et systèmes de l’entreprise.

Des collègues se sont ralliés à la défense du Dr Gebru, affirmant que Google ne l’avait pas traitée équitablement et que cet incident était un exemple de la façon dont les employés noirs sont souvent maltraités dans l’entreprise. «J’ai entendu la réaction au départ du Dr Gebru haut et fort: cela a semé le doute et conduit certains membres de notre communauté à remettre en question leur place chez Google. Je veux dire à quel point je suis désolé pour cela, et j’accepte la responsabilité de travailler pour restaurer votre confiance », a écrit M. Pichai dans un e-mail consulté par le New York Times. Axios avait signalé à propos de l’e-mail plus tôt. «Nous devons évaluer les circonstances qui ont conduit au départ du Dr Gebru, examiner où nous aurions pu nous améliorer et mener un processus plus respectueux», a-t-il ajouté. «Nous allons commencer un examen de ce qui s’est passé pour identifier tous les points sur lesquels nous pouvons apprendre.» Sur Twitter, M. Gebru a déclaré que le courriel de M. Pichai n’était pas une véritable excuse. «Je vois ça comme ‘Je suis désolé pour la façon dont cela s’est déroulé mais je ne suis pas désolé pour ce que nous lui avons encore fait.’ ‘ La séparation avec le Dr Gebru est particulièrement lourde pour Google, car elle implique deux sujets épineux pour l’entreprise: un manque de diversité dans sa main-d’œuvre et des inquiétudes quant aux conséquences dangereuses de la technologie de l’intelligence artificielle.