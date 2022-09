Le chef de Google dit au personnel de ne pas “confondre plaisir et argent” et nie les allégations de réductions de coûts “agressives”

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a été confronté à des questions difficiles de la part du personnel lors d’une réunion à main levée enflammée cette semaine.

Il a déclaré que les travailleurs ne devraient pas “assimiler le plaisir à l’argent” en réponse aux questions sur la réduction des coûts.

Pichai a nié que Google était sur la voie d’une “réduction agressive des coûts” dans un contexte économique difficile.

Le PDG de Google a nié que l’entreprise se lance dans une “réduction agressive des coûts” et a déclaré au personnel qu’ils ne devraient pas “assimiler le plaisir à l’argent” lors d’une réunion générale cette semaine, CNBC d’abord signalé.

Les dépenses du géant de la recherche ont fait l’objet d’un examen minutieux lors du briefing à l’échelle de l’entreprise à New York, où Sundar Pichai a déclaré que la croissance serait “limitée” à l’avenir.

Pichai a été interrogé sur la raison pour laquelle Google « entaillait et diminuait les employés » en réduisant les budgets de voyage et en s’éloignant de « l’embauche et des dépenses rapides », alors qu’il avait « des bénéfices records et d’énormes réserves de liquidités ».

“Je me souviens quand Google était petit et décousu”, a déclaré Pichai, a rapporté CNBC. “Nous ne devrions pas toujours assimiler le plaisir à l’argent. Je pense que vous pouvez entrer dans une startup qui travaille dur et que les gens peuvent s’amuser et que cela ne devrait pas toujours être synonyme d’argent.” Le propriétaire de Google, Alphabet, signalé une baisse de 14% des bénéfices pour le deuxième trimestre de cette année à 16 milliards de dollars, par rapport à la même période l’an dernier, mais les revenus ont bondi de 13% à un peu plus de 69 milliards de dollars.

Pichai a déclaré que l’entreprise agissait de manière responsable pendant l’une des périodes économiques les plus difficiles de cette décennie et a exhorté le personnel à se mobiliser pour aider à traverser la tempête.

“Je suis un peu inquiet que vous pensiez que ce que nous avons fait est ce que vous définiriez comme une économie de coûts agressive”, a-t-il déclaré, a rapporté CNBC. “Je pense qu’il est important que nous ne soyons pas déconnectés. Vous devez adopter une vision à long terme dans des conditions comme celle-ci.”

Un porte-parole de Google a déclaré au diffuseur : “Sundar a régulièrement parlé à la société au cours des derniers mois des moyens de nous concentrer davantage.”

Le porte-parole a ajouté que “les dirigeants de l’entreprise s’efforcent d’être responsables et efficaces dans tout ce que font leurs équipes” et qu’ils “s’assurent que nos employés travaillent sur le travail le plus impactant/le plus prioritaire”.

Google n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.