Selon le rapport, le personnel de l’agence, qui surveille et contrôle les mouvements de migrants le long des frontières de l’Europe, était présent sur un autre incident et « près de quatre autres depuis mars ».

Frontex a annoncé une enquête interne et le directeur exécutif Fabrice Leggeri a déclaré en octobre que « jusqu’à présent, aucun document ou autre matériel n’a été trouvé pour étayer les allégations de violations de la loi ou du code de conduite de Frontex par des responsables déployés ».

Les refoulements sont considérés comme une violation des accords internationaux pour la protection des réfugiés, qui stipulent que les personnes ne doivent pas être expulsées ou renvoyées dans un pays où leur vie et leur sécurité peuvent être en danger en raison de leur race, religion, nationalité ou appartenance à groupe politique.

Le conseil d’administration de Frontex s’est réuni à la fin du mois dernier pour discuter des allégations. Le Conseil a déclaré par la suite que la Commission européenne lui avait demandé « de tenir une autre réunion extraordinaire dans les deux prochaines semaines pour examiner plus avant les réponses de l’Agence ».

Les allégations sont extrêmement embarrassantes pour la Commission. En septembre, elle a dévoilé de nouvelles réformes radicales du système d’asile de l’UE, qui se sont révélées terriblement inadéquates lorsque plus d’un million de migrants sont arrivés en 2015, y compris de nombreux réfugiés syriens entrant dans les îles grecques via la Turquie.

Frontex affirme que son travail dans l’est de la mer Égée a été compliqué par un différend entre la Turquie et la Grèce au sujet de leurs frontières maritimes. Les navires des garde-côtes grecs et turcs sont régulièrement impliqués dans des impasses et des menaces dans l’étendue d’eau relativement étroite qui sépare les deux pays.