Le chef de Food Network, Michael Chiarello, n’avait « aucune allergie connue » avant de mourir d’un choc anaphylactique

Michael Chiarello, la star de Food Network et chef qui a souffert d’une « réaction allergique aiguë » ayant conduit à un choc anaphylactique, n’avait « aucune allergie connue » au moment de son décès, peut confirmer Fox News Digital.

« Les médecins de Michael ne savent pas ce qui a causé la réaction allergique et la famille non plus », a déclaré à Fox News Digital un représentant de son groupe de restaurants, Gruppo Chiarello. « Ils ne le sauront peut-être jamais. »

Fox News Digital s’est renseigné sur une autopsie auprès du bureau du coroner du shérif du comté de Napa, bien que le représentant n’était pas au courant de l’intention d’en réaliser une.

Le 7 octobre, Chiarello est décédé au centre médical Queen of the Valley à Napa, en Californie, « entouré de sa famille et de ses amis », selon une annonce originale du groupe de restauration. Il y recevait des soins depuis une semaine avant son décès. Le chef n’avait que 61 ans.

« Nous pleurons profondément la perte de notre patriarche bien-aimé Michael. Son génie culinaire, sa créativité sans limites et son engagement inébranlable envers sa famille étaient au cœur de son être », a spécifiquement ajouté sa famille. « Il a rassemblé les gens grâce à la joie des repas partagés, favorisant des souvenirs impérissables autour de la table. Alors que nous traversons cette profonde perte, nous chérissons les moments que nous avons chéris avec lui, tant dans ses cuisines que dans nos cœurs. Son héritage vivra à jamais. grâce à l’amour qu’il a mis dans chaque plat et à la passion qu’il a inculquée en chacun de nous pour savourer les saveurs de la vie. »

Mieux connu pour son passage sur Food Network et son émission « Easy Entertaining », diffusée pendant 10 saisons, Chiarello était diplômé du Culinary Institute of America.

« Son histoire d’amour avec la Napa Valley a commencé en 1987 avec son restaurant Tra Vigne, acclamé par la critique, qui a créé l’esprit de ce qui allait devenir la scène culinaire de la Napa Valley que nous connaissons aujourd’hui », poursuit l’annonce. Chiarello possédait également les restaurants Coqueta et Ottimo dans la Napa Valley ainsi que le restaurant Bottega à San Francisco.

« La passion du chef Michael Chiarello pour la nourriture et la vie restera gravée à jamais dans nos cuisines et dans nos cœurs », ont déclaré ses partenaires du Gruppo Chiarello. « Tout en pleurant le décès de Michael, nous célébrons également son héritage qui se poursuit dans ses restaurants… En souvenir, nous vous demandons de vous joindre à nous pour célébrer son parcours remarquable et l’impact incroyable qu’il a eu sur le monde de la gastronomie, du vin et de la famille en invitant à partager un repas avec votre famille et vos amis pour nous rappeler à tous que les liens tissés autour d’un repas comptent parmi les trésors les plus précieux de la vie.

En plus de plusieurs programmes sur Food Network, Chiarello est apparu sur Cooking Channel, PBS, Fine Living et a même jugé des épisodes de « Top Chef » et « Top Chef Masters » de Bravo.