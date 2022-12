Le chef de file d’un complot visant à kidnapper le gouverneur du Michigan condamné à 16 ans de prison

Le chef d’un complot déjoué par des membres de milices de droite pour kidnapper le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, a été condamné à 16 ans de prison.

Le chef d’un complot déjoué par des membres de milices de droite visant à kidnapper la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a été condamné mardi à 16 ans de prison par un tribunal de district américain, ont indiqué les procureurs.

Adam Fox, 39 ans, a été reconnu coupable en août par un jury du tribunal fédéral de Grand Rapids, dans le Michigan, pour un chef d’accusation de complot en vue d’enlever Whitmer, un démocrate, et de complot en vue d’utiliser une arme de destruction massive dans le cadre d’un stratagème selon les procureurs. pour déclencher une “deuxième révolution américaine”.

Le coaccusé Barry Croft Jr., 47 ans, comme Fox, membre de la milice Three Percenters, a été reconnu coupable des mêmes accusations lors du même procès et devait être condamné mercredi.

Les procureurs ont décrit Fox comme le cerveau derrière un complot visant à s’introduire dans la maison de vacances de Whitmer, à la kidnapper sous la menace d’une arme et à l’amener à subir un “procès” pour de fausses accusations de trahison et à être exécutée.

Le juge du tribunal de district américain, Richard Jonker, a déclaré qu’il ne pensait pas qu’une peine d’emprisonnement à perpétuité, comme le demandaient les procureurs, était appropriée, mais que les crimes nécessitaient une “peine significative”, a rapporté le Detroit News. Fox a refusé de parler lors de la condamnation et n’a eu aucune réaction à la condamnation, a ajouté le rapport.

Le juge a également imposé cinq ans de liberté surveillée au-delà de la peine de 192 mois de prison, ont indiqué les procureurs.

L’avocat de Fox avait déclaré que les procureurs avaient exagéré son rôle. L’avocat a ajouté que Fox et Croft n’avaient jamais utilisé d’explosifs et que le groupe n’aurait jamais pu kidnapper le gouverneur.

Les procureurs ont déclaré que le complot, précipité par l’opposition du groupe aux mesures de santé publique imposées par Whitmer au début de la pandémie de Covid-19, visait à pousser le pays dans un conflit armé à l’approche d’une course présidentielle controversée en novembre 2020.

L’arme de destruction massive impliquée était une bombe que les procureurs ont déclaré que les conspirateurs prévoyaient de faire exploser pour entraver la réponse des forces de l’ordre à l’enlèvement.

Whitmer, coprésident de la campagne de Joe Biden à la Maison Blanche cette année-là, s’était affronté publiquement avec le président de l’époque, Donald Trump, au sujet de sa politique de Covid-19.

Elle a accusé Trump de fomenter l’extrémisme politique en dirigeant à plusieurs reprises une rhétorique passionnée sur la question, y compris un rassemblement électoral dans le Michigan où sa critique de Whitmer a suscité des chants de “Enfermez-la” de la foule.

Fox et Croft faisaient partie des 13 hommes arrêtés en octobre 2020 dans le cadre du complot d’enlèvement.

Deux autres personnes jugées avec eux par un tribunal fédéral ont été déclarées non coupables en avril 2022. Le même jury n’a pas réussi à rendre un verdict pour Fox et Croft, ce qui a entraîné une annulation du procès pour eux.

Deux autres hommes qui ont plaidé coupables à des accusations de complot d’enlèvement ont témoigné pour l’accusation lors du premier procès fédéral et lors du nouveau procès de Fox et Croft environ quatre mois plus tard.

Les deux témoins coopérants, Ty Garbin et Kaleb Franks, ont été condamnés respectivement à 2 ans et demi et quatre ans de prison.

Trois autres hommes jugés ensemble devant un tribunal d’État et reconnus coupables en octobre 2022 d’avoir joué des rôles de soutien dans le complot en tant que membres de la milice Wolverine Watchmen ont été récemment condamnés à des peines minimales de 10, 12 et 7 ans de prison, respectivement.