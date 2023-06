Le chef de file du crime à une jambe, Richard Wakeling, est emprisonné après avoir été pris au piège en Thaïlande après cinq ans de cavale

Un chef du crime britannique unijambiste est maintenant derrière les barreaux après avoir été en fuite pendant cinq ans en Thaïlande.

Richard Wakeling, 55 ans, de Brentwood, Essex, a entamé une peine de 11 ans de prison après avoir été recherché par les autorités britanniques depuis 2018.

Richard Wakeling a été arrêté en Thaïlande en février de cette année 1 crédit

Wakeling est maintenant derrière les barreaux après avoir été extradé de Thaïlande Crédit : PA

Il a été arrêté dans un garage thaïlandais après s’être rendu là-bas pour le récupérer après qu’il ait été pris en réparation. 1 crédit

Il a été extradé de Thaïlande et est revenu en Grande-Bretagne le 1er juin et a comparu devant le tribunal de la Couronne de Chelmsford hier après-midi.

Wakeling, qui a une jambe droite prothétique, a été immédiatement emprisonné après avoir été condamné en son absence.

Il a été reconnu coupable d’avoir tenté d’importer pour 8 millions de livres sterling d’amphétamine en suspension dans un liquide en 2016, mais a fui le Royaume-Uni à la veille de son procès en 2018.

Il a été reconduit à Heathrow par des officiers spécialisés de l’unité d’extradition du Joint International Crime Centre.

En février 2023, des agents de la police royale thaïlandaise ont arrêté Wakeling dans un garage de Bangkok alors qu’il allait récupérer sa voiture après réparation.

Au moment de son arrestation, il était en possession d’un passeport sous une autre identité.

Jacque Beer, responsable régional des enquêtes de la National Crime Agency (NCA), a déclaré: « Richard Wakeling pensait qu’il pourrait éviter de faire face à la justice en quittant le Royaume-Uni.

« Mais le travail acharné des officiers de la NCA – ici au Royaume-Uni et à l’étranger – et celui de nos partenaires internationaux l’a mis derrière les barreaux pour une longue peine de prison.

« Cette affaire met en évidence la portée mondiale de la NCA, et que nous ferons tout notre possible pour garantir que ceux qui commettent des crimes graves et organisés soient tenus responsables de leurs actes, peu importe le temps que cela prendra ou la distance à laquelle ils fuient ».

La NCA a commencé son enquête sur le groupe criminel organisé de Wakeling après que des collègues des forces frontalières ont arrêté un camion montant à bord d’un train du tunnel sous la Manche le 9 avril 2016.

Le camion contenait des fûts en plastique contenant de la drogue. Le chauffeur transportait des meubles d’Italie, mais s’est arrêté à Ternat en Belgique où des preuves téléphoniques ont montré qu’il avait été chargé de récupérer la drogue.

L’ensemble de l’importation a été mis en place par Wakeling, qui était en contact avec des fournisseurs de drogue aux Pays-Bas et a assuré la liaison avec deux autres délinquants britanniques pour organiser le voyage.

Les agents ont prouvé que le groupe criminel avait organisé six autres importations avant la saisie de 2016.

Après la fuite de Wakeling en 2018, la NCA a lancé un appel à l’aide pour le retrouver.