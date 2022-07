Le chef de file de la drogue reconnu coupable du meurtre d’un agent de la DEA est capturé au Mexique

La torture et le meurtre de M. Camarena, qui travaillait sous couverture, ont été considérés comme un point d’inflexion dans la violente guerre du Mexique contre les cartels de la drogue, et ont longtemps été un point sensible pour les forces de l’ordre américaines, ainsi qu’une source de friction avec Washington. .

Les États-Unis demandaient l’extradition de M. Caro Quintero au moment de sa libération. Il avait longtemps soutenu qu’il n’avait pas dirigé le meurtre de M. Camarena.