Le “chef de file de la drogue” britannique parmi les 49 arrêtés alors que le “super-cartel” de la cocaïne est démantelé à travers l’Europe et à Dubaï avec des supercars saisies

Un baron britannique de la drogue qui serait à la tête d’un cartel responsable d’un tiers du marché européen de la cocaïne a été arrêté lors d’un raid audacieux.

Le ressortissant britannique a été arrêté par des flics à Dubaï après y avoir prétendument fui la Costa del Sol, son ancienne base d’opérations.

Les flics ont saisi un chef de file présumé de la drogue britannique Crédit : Solarpix

Lors d’une opération massive d’Europol, les flics ont arrêté 49 membres présumés d’un cartel Crédit : Solarpix

Le super-cartel serait responsable d’un tiers de toute la cocaïne en Europe Crédit : Solarpix

Lors d’une opération gigantesque qualifiée d'”historique”, la police a arrêté 49 membres présumés du cartel dans cinq pays différents.

La Guardia Civil espagnole, l’une des forces de police impliquées dans l’opération menée par Europol, a révélé lundi que des raids distincts avaient été menés en Espagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et aux Émirats arabes unis.

Ils ont déclaré avoir réussi à démanteler le “super cartel européen de la cocaïne” contrôlé par les barons de la drogue basés à Dubaï.

Un porte-parole de la force a déclaré: “Sept sont considérés comme des cibles de grande valeur (HVT) par Europol.”

Le porte-parole a révélé que les flics espagnols avaient été informés à l’origine de l’ampleur de l’opération lorsqu’ils avaient saisi un conteneur contenant près de 700 kg de cocaïne à l’intérieur dans un port de Valence en mars 2020.

Bien qu’aucune arrestation n’ait été effectuée à l’époque, il a ajouté: “Cela a donné lieu à un important échange d’informations, sous l’égide d’Europol, avec les forces de police d’autres pays, qui a abouti à l’identification des personnes responsables de l’introduction de la drogue. dans le conteneur ainsi que la « contamination » du conteneur au port d’origine au Panama.

“Au cours de l’enquête, les enquêteurs ont pu établir qu’une organisation criminelle faisait de la contrebande de conteneurs contenant de la cocaïne à travers les ports de Barcelone, Valence et Algésiras.

“Dans le même temps, un montage complexe d’entreprises immobilières avait été créé sur la Costa del Sol pour blanchir le produit des profits tirés du trafic de drogue.

“Le chef de cette organisation a été identifié comme un Britannique lié à la Costa del Sol qui a dû quitter l’Espagne et s’installer à Dubaï après avoir fait l’objet d’une tentative d’enlèvement.

“Depuis Dubaï, il a continué à diriger et à coordonner les activités criminelles de l’organisation, tout en entretenant des contacts et des intérêts commerciaux avec le reste des barons de la drogue basés dans cette ville de l’émirat.”

Des raids ont été menés à travers l’Europe et à Dubaï entre le 8 et le 19 novembre.

La police espagnole a qualifié les raids, coordonnés par Europol dans le cadre de l’opération Desert Light, d'”historiques”.

Le porte-parole a ajouté: “Quarante-neuf personnes en Espagne, France, Belgique, Hollande et Dubaï ont été arrêtées et parmi elles, il y a sept personnes considérées par Europol comme des cibles de grande valeur.

“Avec cette opération, un exploit historique a été réalisé dans la lutte contre le trafic mondial de drogue.

“Les actions de la police à Dubaï, qui ont culminé avec les détentions simultanées de six HVT qui étaient là parce qu’ils étaient sûrs de pouvoir éviter d’être arrêtés, sont sans précédent.

“Depuis des mois, la Garde civile travaille de manière étroite et coordonnée avec la police de Dubaï dans le cadre de l’opération Faukas.

Avec cette opération, un exploit historique a été réalisé dans la lutte contre le trafic mondial de drogue Porte-parole, Guardia Civil

“Cela a renforcé les liens entre les deux forces de police, ce qui a facilité un certain nombre d’actions policières réussies au cours des derniers mois.

“Depuis Dubaï, les dirigeants de ce méga cartel contrôlaient et dirigeaient les activités criminelles des différentes cellules avec la conviction qu’ils vivaient dans un sanctuaire où ils se sentaient intouchables.”

“Avec cet effort international de toutes les agences impliquées, un message ferme est envoyé aux organisations criminelles, dans le sens qu’aucun endroit n’est sûr pour ceux qui tentent d’échapper à la justice.

“Plus de 30 tonnes de cocaïne ont été saisies dans différents ports européens au cours de la période d’enquête et on estime que cette organisation macro-criminelle était à l’origine d’un tiers du marché total de la cocaïne en Europe.”

On ne sait pas encore combien des 49 personnes saisies étaient des citoyens britanniques, bien qu’il ait été confirmé que l’un des dirigeants présumés était un ressortissant britannique.

Il est décrit par la police comme étant chargé de blanchir les profits du trafic de drogue vers l’Espagne par le biais d’achats immobiliers.

Les flics auraient confisqué environ 500 000 euros (431 000 £) ainsi que trois armes et des voitures chères.

Des images diffusées par la Guardia Civil lundi ont montré des officiers lourdement armés faisant une descente dans les manoirs de certains des suspects, qui ont ensuite été emmenés menottés.

Un porte-parole d’Europol a déclaré: “Au total, 49 suspects ont été arrêtés au cours de cette enquête. Les drogueries considérées comme des cibles de grande valeur par Europol s’étaient regroupées pour former ce qu’on appelait un” super cartel “qui contrôlait environ un -tiers du trafic de cocaïne en Europe.

“Ces arrestations sont l’aboutissement d’enquêtes parallèles menées en Espagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et aux Émirats arabes unis avec le soutien d’Europol sur les activités de ce réseau criminel prolifique impliqué dans le trafic de drogue et le blanchiment d’argent à grande échelle.

“L’ampleur de l’importation de cocaïne en Europe sous le contrôle et le commandement des suspects était massive et plus de 30 tonnes de drogue ont été saisies par les forces de l’ordre au cours des enquêtes.

“Cette répression coordonnée envoie un message fort aux criminels cherchant refuge auprès des forces de l’ordre.”

Des raids ont été effectués dans cinq pays différents Crédit : Solarpix

Certaines des voitures de luxe appartenant à des membres présumés du cartel Crédit : Solarpix

Des flics en Espagne ont perquisitionné des manoirs appartenant à des chefs de file présumés de la drogue Crédit : Solarpix