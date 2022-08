Le chef de file de Covid, Patrick Vallance, démissionne de son poste de conseiller scientifique en chef

Sir Patrick Vallance, qui a joué un rôle crucial en guidant le Royaume-Uni à travers la pandémie de coronavirus, doit démissionner en tant que conseiller scientifique en chef du gouvernement.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il était “impossible de transmettre pleinement” l’impact du scientifique car il a été annoncé qu’il quitterait ses fonctions à la fin de son mandat de cinq ans en avril prochain.

Sir Patrick a reconnu que son mandat était à la fois “difficile et extrêmement gratifiant” alors que la recherche de son successeur était sur le point de commencer.

Sir Patrick Vallance et le médecin-chef, le professeur Chris Whitty, sont régulièrement apparus aux côtés de Boris Johnson lors des briefings Covid (Toby Melville / PA) (Archives PA)

Sir Patrick, 62 ans et originaire d’Essex, était un universitaire et un médecin consultant avant de rejoindre GlaxoSmithKline, où il est devenu président de la recherche et du développement.

Il a remplacé Sir Chris Whitty en tant que conseiller scientifique en chef en 2018, et deux ans plus tard, ils sont tous deux devenus des noms connus en tant qu’experts et communicateurs de premier plan dans la lutte contre Covid-19.

M. Johnson a déclaré: «Il est impossible de transmettre pleinement l’impact que Sir Patrick a eu en tant que conseiller scientifique en chef.

«Sir Patrick n’a peut-être pas négocié pour devenir un nom connu lorsqu’il s’est inscrit au poste, mais je suis extrêmement reconnaissant pour ses conseils et son expertise tout au long de la pandémie et au-delà.

“Il manquera à tous quand il partira l’année prochaine, et je lui souhaite le meilleur dans tous ses projets futurs.”

Sir Patrick était considéré comme une voix calme qui a fourni les preuves scientifiques solides aux politiciens prenant les décisions pendant la pandémie.

Il devrait figurer en bonne place lors de l’enquête officielle sur la réponse au coronavirus.

Sir Patrick a déclaré qu’il restait “pleinement engagé” dans le rôle, qui implique également de conseiller les ministres sur la politique scientifique et technologique, jusqu’à ce que son remplaçant prenne la relève.

“La science et l’ingénierie restent vitales pour la prospérité future du Royaume-Uni, et des preuves et des conseils scientifiques de haute qualité devraient être au cœur de toutes les décisions gouvernementales”, a-t-il déclaré.

“La nomination du GCSA pour des périodes déterminées est un moyen important de garantir l’indépendance et mon mandat de cinq ans a été à la fois difficile et extrêmement gratifiant.”