Le PDG Louis Camilleri a annoncé son départ de Ferrari le vendredi pour des raisons personnelles à la veille de la fin de la saison de ce week-end Grand Prix d’Abu Dhabi.

L’Italien de 65 ans a quitté son poste avec effet immédiat.

Il a été nommé en juillet 2018 en remplacement de Sergio Marchionne, malade et décédé quelques jours plus tard.

Camilleri a souffert d’une grave crise de Covid-19 et n’a quitté l’hôpital que récemment pour continuer sa convalescence à la maison.

Il a apporté des changements au cours de sa période en tant que patron – en faisant appel à l’actuel chef d’équipe Mattia Binotto pour remplacer Maurizio Arrivabene et en décidant cette année de ne pas conserver le quadruple champion, Sebastian Vettel, la saison prochaine.

LIRE AUSSI | Ferrari signe l’Australien James Wharton de 14 ans à l’Académie

«Ferrari a fait partie de ma vie et servir de directeur général a été un grand privilège», a déclaré Camilleri dans un communiqué publié par Ferrari.

«Mon admiration pour les hommes et les femmes extraordinaires de Maranello et pour la passion et le dévouement qu’ils appliquent à tout ce qu’ils font, ne connaît pas de limites.

«Je suis fier des nombreuses réalisations de l’entreprise depuis 2018 et je sais que les meilleures années de Ferrari sont encore à venir.»

Ferrari a traversé une saison difficile et décevante cette année et n’a pas réussi à gagner une course. En 2019, l’équipe a suscité la controverse en utilisant une unité d’alimentation irrégulière.

Le président exécutif de Ferrari, John Elkann, a succédé en tant que directeur général à titre temporaire.