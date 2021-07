Le chef de Facebook, Mark Zuckerberg, étrange publication Instagram du 4 juillet

Rendez l’Amérique encore étrange.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a publié dimanche sur Instagram une vidéo farfelue agitant le drapeau américain et faisant de la planche de surf pour célébrer le jour de l’indépendance.

« Bon 4 juillet ! » Zuckerberg a écrit sur le post de la vidéo.

Il le montre en train de survoler adroitement une planche de surf électrique sur un lac à l’aspect idyllique, emportant les Stars and Stripes comme l’hymne de John Denver à la Virginie-Occidentale, « Take Me Home, Country Roads » joue comme bande originale.

Facebook, que le méga-milliardaire de 37 ans a cofondé, possède Instagram.

« Ceci est du matériel mème », a écrit un adepte de « Zuck » en réponse à la publication.

« Fantastique! » a écrit un autre adepte.

Un troisième a écrit : « Quand vous obtenez votre procès antitrust par un juge. Allons GOOOOO Zuck !