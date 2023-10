Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie Chef Amanda Saab.

La chef Amanda Saab était au lit, agitée, dans la nuit du 19 octobre, les images horribles des frappes sur la bande de Gaza tourbillonnant dans son esprit. En se retournant et en se retournant au cours de cette nuit blanche, elle a compris le lendemain matin qu’elle devait faire quelque chose pour offrir son aide au peuple palestinien.

« Je ne veux pas rester ici et pleurer tous les jours. Je pleure encore tous les jours, mais je dois agir », pensa-t-elle. “Mes parents m’ont toujours inculqué que j’ai une voix et que je peux faire des choses vraiment bonnes et stimulantes dans le monde et quand une tragédie survient, je suis poussé à agir immédiatement.”

Elle s’est donc tournée vers les réseaux sociaux, armée de son amour de la nourriture et d’un réseau de chefs locaux demandant aux gens de contribuer à un dîner de collecte de fonds pour soutenir la Palestine. Suite à une réponse massive de plus de 20 chefs, organisateurs d’événements et entreprises locales, Saab a organisé une « Chefs pour la Palestine » dîner-bénéfice prévu le lundi 30 octobre à Dearborn.

Chefs for Palestine est un dîner itinérant mettant en vedette des plats de Saab, George Azar de Flowers of Vietnam, Omar Anani de Saffron De Twah, Nadia Nijimbere de Baobab Fare, Lena Sareini, Zo’s Good Burger, Gateaux Patisserie, et plus encore. Cent pour cent des bénéfices du dîner de lundi seront reversés au Fonds de secours pour les enfants palestiniens et à l’Association médicale palestinienne américaine grâce à un partenariat avec la Fondation Amity.

« Les chefs sont le grand rassembleur et la nourriture est notre plateforme pour y parvenir », déclare Saab. « L’activisme prend de nombreuses formes différentes. Nous avons besoin d’un espace pour la communauté afin que nous puissions nous réunir, collecter des fonds, manger ensemble et avoir un espace de conversation, et c’est mon domaine d’expertise… Quand nous sommes si nombreux à regarder depuis un écran, nous pouvons nous sentir impuissants. et déconnectés de ceux qui nous entourent, assis dans notre chagrin, mais se réunir autour d’un repas est une guérison.

Le dîner des Chefs pour la Palestine est prévu à 18 heures au centre culturel Bint Jebail de Dearborn et constitue un don suggéré de 25 $. Il y aura également des tirages au sort pour des cartes-cadeaux dans des restaurants comme Sava’s et Aventura à Ann Arbor, ainsi que des paniers-cadeaux d’entreprises locales comme Oro Esthetics Spa.

Saab est un Américain d’origine libanaise de première génération et originaire du Michigan qui a déjà concouru sur Chef cuisinier. Elle dit que le conflit entre Israël et le Hamas nous touche de près, car le village libanais d’où sont originaires ses parents est proche de la frontière palestinienne.

Le groupe rebelle palestinien Hamas a lancé le 7 octobre une attaque contre Israël qui a tué 1 300 personnes. En réponse, Israël a lancé une attaque contre la bande de Gaza qui a fait environ 4 000 morts. Le président Biden a depuis promis un soutien supplémentaire à Israël.

« Nous pouvons voir la frontière palestinienne depuis notre village », explique Saab. « Et vraiment au niveau humain, quand vous voyez quelque chose, vous devez agir… Si vous sentez que vous pouvez appeler vos législateurs, continuez à appeler. Si vous avez envie de marcher, s’il vous plaît, marchez. Si vous sentez que vous pouvez collecter des fonds et donner de l’argent, quel qu’il soit, continuez à le faire.

En plus du dîner, de nombreux restaurants à Dearborn sont faire don de leurs bénéfices à l’aide humanitaire à Gaza.

Dearborn abrite l’une des plus grandes populations arabo-américaines des États-Unis. Des milliers de manifestants ont afflué dans les rues de Dearborn, à majorité arabe, pour montrer leur soutien au peuple palestinien. Une petite manifestation dirigée par des Juifs à Détroit a eu lieu quelques jours plus tard pour exiger un cessez-le-feu immédiat, avec d’autres manifestations auront lieu dans les prochains jours.

“Nous devons reconnaître ce que nous ressentons parce que c’est très réel, mais ensuite utiliser cela pour vous aider à faire quelque chose”, explique Saab. « Il est très facile de se laisser prendre par l’émotion et de s’y engouffrer, ou vous pouvez utiliser cela pour vous alimenter… Je dois faire cela pour montrer aux autres que nous ne sommes pas désespérés. Nous ne sommes pas impuissants. Nous pouvons toujours faire quelque chose.

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter