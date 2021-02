Le président de CNN, Jeff Zucker, a confirmé qu’il resterait à la tête du réseau jusqu’à la fin de 2021, lorsque son contrat expirera, après avoir annulé sa décision à la fin de l’année dernière de quitter les médias grand public.

« Je ne peux pas imaginer ne pas être ici pour le moment, » Jeff Zucker a déclaré à ses collègues jeudi matin, selon les personnes présentes à l’appel. «Je vais rester et terminer mon contrat actuel qui, comme je l’ai dit, me gardera ici jusqu’à la fin de cette année. À ce stade, je m’attends à passer à autre chose. »

La vérité est que, en novembre et décembre, j’avais essentiellement décidé qu’il était temps de passer à autre chose maintenant… Mais depuis, j’ai changé d’avis. Et je veux rester – pas pour toujours, mais pour une autre année.

La décision de Zucker met fin à des mois de spéculations de l’industrie sur son départ probable du réseau vieux de 40 ans, qui a atteint son plus haut taux d’audience en novembre au milieu de l’élection présidentielle américaine. Malgré une fin positive pour 2020, la nouvelle année a mal commencé pour le réseau, avec une baisse des cotes aux heures de grande écoute d’environ 44% après la prise de fonction du président Joe Biden. Les rivaux en chef MSM, MSNBC et Fox, ont connu des baisses beaucoup plus faibles du nombre d’écoutes.

L’ancien vétéran de NBC a succédé à CNN en 2013, chargé de forger une identité plus forte pour le réseau contre le libéral MSNBC et le conservateur Fox. Une grande partie du mandat de Zucker a coïncidé avec la première course de Donald Trump à la Maison Blanche et ses années en tant que président.

Sous Zucker, CNN a adopté une position plus contradictoire envers le président, offrant des créneaux aux heures de grande écoute aux experts anti-Trump pendant son administration. Trump à son tour a fréquemment critiqué les reportages de CNN comme « Fausses nouvelles. »

L’acquisition récente de CNN par AT&T dans le cadre de son accord Time Warner aurait conduit à des tensions parmi certains des plus hauts responsables, Zucker se serait privé de certaines de ses responsabilités au sein du réseau l’année dernière, comme la supervision des ressources humaines.

