Le chef de Canada Soccer répond aux préoccupations en matière de droits humains à la Coupe du monde

Le secrétaire général de Canada Soccer a déclaré que l’organisation renouvelait son appel à l’amélioration des droits du travail au Qatar après que l’instance dirigeante du sport ait été critiquée pour son “silence assourdissant” sur une rémunération équitable pour les travailleurs migrants.

S’adressant au présentateur en chef des nouvelles de CTV National News et rédacteur en chef Omar Sachedina dans une entrevue exclusive, Earl Cochrane a répondu à des questions ouvertes sur la position de Canada Soccer sur les droits des travailleurs migrants au Qatar, qui ont aidé à construire les stades utilisés pour la Coupe du monde de la FIFA de cette année.

Une analyse du journal The Guardian a révélé qu’au moins 6 500 travailleurs migrants d’Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka sont morts.

Cochrane a souligné une déclaration de Canada Soccer publiée le 28 octobre, dans laquelle l’organisation a déclaré qu’elle “soutient la poursuite continue de nouveaux progrès concernant les droits des travailleurs et l’inclusivité alors que le Qatar se prépare à accueillir le monde”.

Mais dans une lettre ouverte à Cochrane vendredi, Amnesty International Canada a déclaré que « le silence assourdissant de Canada Soccer sur une indemnisation équitable pour les travailleurs migrants concernés et leurs familles est un échec de leadership et pourrait laisser une tache durable sur la réémergence du Canada sur la plus grande scène du football. .”

Malgré une rencontre précédente avec Canada Soccer, Amnesty International a accusé l’organisation de ne pas donner suite.

Parmi les appels d’Amnesty International, on demande à Canada Soccer de soutenir un fonds d’indemnisation des travailleurs de 440 millions de dollars américains pour les travailleurs et leurs familles, quelque chose que d’autres associations de football ont soutenu.

“Nous avons continué à demander à notre instance dirigeante et leur avons demandé, ainsi qu’au gouvernement qatari, de continuer à faire le travail pour apporter le changement”, a déclaré Cochrane à CTV National News.

Vous trouverez ci-dessous une transcription partielle de l’entretien avec Sachedina. La transcription a été modifiée pour plus de clarté :



Omar Sachedina : L’une des choses que nous disons, c’est que le «silence assourdissant» de votre organisation sur une indemnisation équitable pour les travailleurs migrants touchés et leurs familles est un échec de leadership et pourrait avoir une tache durable sur la réémergence du Canada sur la plus grande scène du soccer. Que pensez-vous que ce soit juste? Quelle est votre réaction à cela ?



Comte Cochrane : Eh bien, nous avons fait une déclaration il y a quelques semaines, qui faisait référence à notre position, notre engagement et notre demande à toutes les parties prenantes impliquées, la FIFA, le gouvernement, le Qatar, de poursuivre le travail qu’ils ont fait, de traiter avec certains des problèmes sur le terrain – avec des problèmes de droits, des problèmes de travailleurs migrants. Et nous avons renouvelé cet objectif. Nous voulons qu’ils fassent et continuent d’être à la table pour apporter les changements nécessaires pour affecter les vies qui sont sur le terrain. Nous espérons et encourageons qu’ils fassent tout ce qu’ils peuvent pour les travailleurs migrants pour les familles qui ont été perdues, et qu’ils continuent, une fois que les lumières seront éteintes ici au Qatar et que le monde s’en sera tiré, de poursuivre les progrès qu’ils ont fabriqué.



Sachedina : Pensez-vous qu’il pourrait y avoir plus que Canada Soccer pourrait faire et dire? Parce que “silence assourdissant”, je veux dire, je suis assez surpris d’entendre ça.



Cochrane : Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que le langage ait été « assourdissant ». Vous savez, nous avons fait la déclaration il y a quelques semaines. Nous soutenons le reste de la communauté internationale en espérant que les changements qui ont été apportés se poursuivent et que les progrès qui ont été réalisés continuent d’affecter les vies sur le terrain.



Sachedina : Ils ont deux demandes spécifiques, semble-t-il. La première consiste à ce que Canada Soccer se joigne au fonds d’indemnisation des accidents du travail de 440 millions de dollars pour les travailleurs. Et il semble que l’Association anglaise de football, la Fédération française de football, l’association royale néerlandaise de football et US Soccer aient tous fait cela. Mais Canada Soccer ne l’a pas fait. Pourquoi Canada Soccer n’a-t-il pas adhéré à ce fonds?



Cochrane : Nous avons continué à demander à notre organe directeur et à lui demander, ainsi qu’au gouvernement qatari, de continuer à faire le travail pour apporter le changement. Nous pensons que c’est à eux de décider comment ils affectent ces changements.



Sachedina : Donc, pour ceux qui disent que Canada Soccer s’en prend à la FIFA et que le Qatar et que Canada Soccer devrait peut-être prendre les devants comme les autres fédérations de soccer des pays, que dites-vous à ces gens ?



Cochrane : Je dirai que notre déclaration publique demande à la fois à la FIFA et aux Qataris, qui sont les entités responsables non seulement de ce qui se passe au Qatar, mais de l’événement lui-même. C’est l’événement de la FIFA. C’est à eux de prendre ces décisions.



Sachedina : Comment équilibrez-vous certaines des questions qui viennent au premier plan — les questions des droits de l’homme et le fait qu’il y a aussi beaucoup d’anticipation pour cet énorme événement sportif ?

Cochrane : Honnêtement, le fait que nous soyons ici pour un événement sportif a mis en lumière les problèmes des travailleurs, les problèmes d’inclusion. Je crois fermement que le sport a la capacité de changer et c’est l’un de ces cas où, vous savez, les défis et les problèmes ou les violations des droits qui se sont produits ici ont progressivement commencé à changer. Et très franchement, ils ont changé à cause du football.



Avec des fichiers des scénaristes et producteurs de la Coupe du monde de la FIFA de CTVNews.ca, Emily Wilson et Vivek Jacob