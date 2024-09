Le chef de campagne du GOP au Sénat demande plus de ressources pour remporter de grandes batailles

LAS VEGAS — Le sénateur du Montana Steve Daines est venu à Vegas avec une demande : le président de la branche de campagne républicaine du Sénat veut plus d’argent pour faire rougir la chambre.

« Nous avons une excellente carte, la meilleure carte depuis une décennie », a déclaré Daines à une foule de centaines de personnes lors du sommet de la Coalition juive républicaine, un rassemblement annuel de dirigeants de la communauté juive, de donateurs et de politiciens du GOP.

« Kamala Harris ne sait pas faire grand-chose de bien [but] « Ils savent comment récolter des fonds », a déclaré Daines. « Nous avons besoin de votre aide pour combler le déficit de collecte de fonds », a-t-il ajouté, en demandant des dons.

S’adressant aux journalistes après son discours, Daines a décomposé la carte du Sénat telle qu’il la voit et a décrit l’obstacle qui se dresse entre les républicains et la victoire.

« Je suis inquiet », a admis Daines lors d’une table ronde avec la presse à Las Vegas. « Nous avons plus d’États en jeu que de ressources pour les couvrir », a-t-il simplement ajouté.

Les candidats démocrates au Sénat ont eu un avantage en matière de collecte de fonds Les républicains ont dominé leurs adversaires tout au long du cycle électoral, mais une vague d’argent qui a accompagné l’ascension de Harris au sommet de la liste des candidats s’est également déversée dans les campagnes de second tour. Plus tôt cette semaine, la campagne de Harris a transféré 10 millions de dollars à la branche de campagne des démocrates du Sénat.

Même avec cet argent, les démocrates sont confrontés à une carte sénatoriale ambitieuse Les républicains tentent de défendre leur faible majorité de deux sièges. Les républicains n’ont besoin que de deux sièges pour consolider leur majorité, ou d’un siège si l’ancien président Donald Trump remporte la Maison Blanche, puisque le vice-président dispose d’un vote décisif au Sénat.

Les républicains ont les meilleures chances de gagner des voix dans trois États qui penchent en faveur du parti républicain. En Virginie-Occidentale, dans le Montana et dans l’Ohio, tous les élus de l’État sont républicains, à l’exception des sénateurs démocrates dont les sièges sont à pourvoir cette année. Dans ces États, Daines a fait preuve de confiance, évoquant la diminution du fractionnement des votes lors des élections américaines.

La Virginie-Occidentale, un État que Trump a remporté avec environ 68 % des voix en 2016 et 2020, est déjà dans le sac, estime Daines. Les démocrates ont également reconnu la course n’est plus en jeu Le sénateur démocrate devenu indépendant Joe Manchin a pris sa retraite. Le gouverneur Jim Justice, qui a fait sensation lors de la Convention nationale républicaine en prononçant son discours aux côtés de son chien, devrait l’emporter.

Daines estime que les sénateurs démocrates Sherrod Brown de l’Ohio et Jon Tester du Montana sont vulnérables face à un électorat de plus en plus polarisé, qui divise de moins en moins ses votes entre républicains et démocrates à chaque cycle.

« Cela devient de plus en plus une question de maillot rouge ou de maillot bleu », a déclaré Daines à propos de la disparition du partage des votes. « Si cette tendance se poursuit, avec Trump remportant des victoires importantes dans ces trois États républicains, il deviendra difficile pour Jon Tester et Sherrod Brown de remporter les élections. »

Daines envisage également des recrutements dans trois États où les titulaires démocrates prennent leur retraite : le Maryland, le Michigan et l’Arizona, bien que la sénatrice sortante de l’État du Grand Canyon, Kyrsten Sinema, soit une indépendante qui participe à des caucus avec les démocrates.

Dans le Maryland, Daines a reconnu que la tendance au partage des votes constituerait un défi pour le gouverneur républicain Larry Hogan. Mais Daines est également optimiste quant aux qualités de Hogan qui pourraient l’aider à surmonter cet obstacle.

Daines estime que le sort de l’ancien représentant Mike Rogers dans le Michigan et de Kari Lake en Arizona sera étroitement lié à l’issue de la course présidentielle.

« Je pense que le résultat du président Trump dans le Michigan sera assez proche de celui de Trump », a déclaré Daines. Pour Lake en Arizona, Daines pense que sa victoire dépendra d’une marge de victoire légèrement plus importante pour Trump. « Le chemin de Lake vers la victoire sera avec le président Trump, remportant l’Arizona avec probablement 2, 3, voire 4 points », a déclaré Daines. « Nous verrons où ira l’Arizona. »

Daines estime également que les républicains peuvent remporter des sièges en Pennsylvanie, au Nevada et dans le Wisconsin, deux autres États où se joue également la présidentielle. Dans chacun de ces États, Daines a également décrit les résultats des élections comme étant très serrés, dans des scrutins étroitement liés au sort de Trump.

Malgré toutes ces opportunités de recrutement, Daines garde ses attentes basses. « Si quelqu’un me demande quel sera mon chiffre, je vous dirai que la majorité est de 51 », a-t-il déclaré. « Je ne m’avancerai pas au-delà de ce chiffre. »

David Bergstein, porte-parole du Comité de campagne sénatoriale démocrate, a déclaré vendredi à NBC News dans un communiqué que les démocrates « sont dans la meilleure position possible pour défendre notre majorité parce que nous avons de meilleurs candidats dans chaque État clé ».

« Nous avons des candidats expérimentés, des recrues redoutables et un message gagnant, tandis que les candidats républicains au Sénat sont en proie à des révélations quotidiennes sur leurs mensonges, leurs scandales financiers et leur programme politique toxique », a-t-il ajouté.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com