Le chef de campagne des démocrates de la Chambre fait face à une course difficile

PEEKSKILL, NY (AP) – Lors d’un récent rassemblement avec des travailleurs syndiqués et d’autres partisans sur la place du centre-ville de cette petite ville sur les rives de la rivière Hudson, le représentant de New York, Sean Patrick Maloney, a tenté de rappeler aux démocrates tout ce qu’il pense du parti. a accompli.

Il a vanté la législation radicale sur le soulagement des coronavirus adoptée au début de 2021, l’accord d’infrastructure de l’automne dernier, un plan pour stimuler la fabrication de haute technologie, les limites les plus strictes sur les armes à feu depuis des décennies et, tout récemment, une loi sur le climat et les soins de santé qui avait été annulée.

Les démocrates “font de grandes choses”, a déclaré Maloney dans une interview après l’événement.

Il parie que ce message sera suffisant pour l’aider, lui et son parti, à naviguer dans un environnement politique perfide cette année. En tant que chef du Comité de campagne du Congrès démocrate, Maloney est chargé d’aider le parti à défier les tendances historiques et à maintenir – voire à étendre – sa majorité à la Chambre. En attendant, il repousse également un défi de la gauche lors de la primaire de la semaine prochaine dans un district qui pourrait être compétitif lors des élections générales d’automne.

Face à une confluence d’obstacles, Maloney insiste pour rester concentré sur l’agenda du parti.

“Quand les choses fonctionnent, c’est la meilleure politique”, a-t-il déclaré.

Maloney, 56 ans, était considéré comme une étoile montante démocrate lorsqu’il a été élu pour la première fois à la Chambre il y a dix ans. Premier membre du Congrès ouvertement homosexuel de New York, il était à l’avant-garde d’un nouveau parti démocrate faisant des percées bien au-delà de sa base urbaine.

Mais il est confronté à un défi majeur la semaine prochaine de la sénatrice d’État Alessandra Biaggi, une progressiste de 36 ans qui a cherché à présenter Maloney comme un opérateur déconnecté de l’établissement.

“Je pense qu’il représente tout ce qui ne va pas avec la politique”, a déclaré Biaggi dans une interview.

Maloney rétorque que l’establishment a livré ce que veulent les électeurs : le pragmatisme plutôt que l’activisme. “Nous avons eu un vrai été de succès et si les choses continuent comme ça, je pense que nous allons surprendre beaucoup de gens en novembre”, a déclaré Maloney.

Il a également obtenu l’approbation du New York Times, qui a beaucoup de poids auprès des démocrates dans les banlieues et les banlieues du district de New York, ainsi que l’approbation de l’ancien président Bill Clinton, dont la maison de Chappaqua se trouve dans la région.

Maloney, qui a travaillé à la Maison Blanche de Clinton, est un “leader éprouvé”, a déclaré l’ancien président dans son approbation, qui jusqu’à présent n’a pas été reprise par son épouse, l’ancienne sénatrice de New York et secrétaire d’État américaine Hillary Clinton. Elle est restée en dehors de la course, même si son soutien aurait beaucoup plus de poids : Biaggi a travaillé pour sa campagne présidentielle et Clinton a conduit Biaggi et son mari dans leurs vœux lors de leur mariage en 2019.

Le plus grand nom soutenant Biaggi, un avocat de l’administration de l’ancien gouverneur Andrew Cuomo et petite-fille de l’ancien membre du Congrès du Bronx Mario Biaggi, est la représentante star progressiste Alexandria Ocasio-Cortez de New York. Biaggi, comme Ocasio-Cortez, a l’habitude d’affronter des membres puissants et plus modérés de son parti et épouse un credo militant et ouvrier.

Dans la même vague progressiste de 2018 qui a porté Ocasio-Cortez au pouvoir, Biaggi – bien qu’il ait été largement dépassé – a évincé un sénateur d’État de longue date connu pour avoir dirigé un groupe de démocrates qui ont collaboré avec les républicains. Elle compte sur une approche populaire similaire et un désir de changement alors qu’elle vise à renverser Maloney.

“Je vais être à ces portes, comme je l’ai été chaque week-end, les faisant tomber des gonds, poussant chaque centimètre carré”, a-t-elle déclaré en rassemblant un groupe de bénévoles de la campagne à Sleepy Hollow pour un week-end de porte-à-porte.

Elle compte également sur les circonstances inhabituelles de la primaire de la semaine prochaine pour améliorer ses chances. C’est la deuxième élection primaire que les New-Yorkais ont eue cet été, une date retardée pour tenir compte du remaniement des cartes politiques après que la première tentative de redécoupage a été rejetée par le tribunal.

Il y a eu une primaire en juin pour la course des gouverneurs et d’autres bureaux à l’échelle de l’État, mais la primaire pour les courses au Congrès a été reportée au 23 août afin que de nouvelles cartes puissent être dessinées.

Les New-Yorkais ne sont pas habitués à voter lors de deux primaires, en particulier une fin août, lorsque beaucoup sont en vacances, et les nouvelles cartes peuvent les laisser peu familiers avec leurs nouvelles lignes de district et qui est considéré comme un titulaire – ce qui pourrait créer une ouverture pour quelqu’un comme Biaggi avec une énergie militante derrière elle.

Alors que Maloney a représenté des parties du 17e district nouvellement dessiné, Biaggi ne représente actuellement rien de tout cela dans son siège au Sénat de l’État et s’est déplacée à environ 15 miles au nord pour devenir résidente.

Maloney a également déménagé au nord de New York lorsqu’il s’est présenté pour la première fois pour représenter la région il y a 10 ans, mais il s’empresse de noter que lui et son mari avaient déjà une résidence secondaire dans la région à l’époque.

“Elle a parfaitement le droit de se présenter, mais les gens ont le droit de savoir que son quartier est à 95% dans le Bronx et je représente plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont dans ce quartier”, a-t-il déclaré à propos de Biaggi dans l’interview.

Lui et ses partisans ont dépeint sa politique comme trop à gauche pour le district, soulignant son adhésion au message «defund the police» que les libéraux ont repris en 2020 dans un contexte national plus large sur la race et la police.

Biaggi a déclaré dans des interviews qu’elle n’utilisait plus le terme car il ne faisait pas un excellent travail pour transmettre la nécessité de réformes policières. Sa campagne a armé ses volontaires de points de discussion sur son utilisation de la phrase, soulignant que son grand-père était un policier décoré et qu’elle a utilisé la phrase en réagissant à l’horrible vidéo montrant le meurtre de George Floyd.

“C’était comme, dans le feu de l’action, où elle a vu un incident assez horrible et l’a tweeté – parce que nous n’avons pas besoin de nous éloigner de cela”, a expliqué Cori Marquis, une assistante de campagne de Biaggi, aux volontaires de Sleepy Hollow comme ils se sont préparés à frapper aux portes et à présenter les électeurs. “Elle a été très claire dans ses discours, ses actions, ses politiques, qu’elle est vraiment déterminée à travailler avec toutes les parties prenantes pour réformer notre système de justice pénale.”

Biden a remporté les zones du nouveau district du Congrès de 5 points en 2020, mais les parties nord de celui-ci, que Maloney représente, favorisent fortement le GOP et Donald Trump a remporté son district en 2016. Maloney a remporté son siège actuel d’un républicain il y a dix ans et a tenu le champ de bataille depuis, ce qui, selon lui, n’était “pas une évidence pour un gay avec une famille interraciale”.

Les électeurs là-bas, soutient-il, veulent quelqu’un qui puisse travailler de l’autre côté de l’allée mais aussi vaincre les républicains.

Le travail de Maloney sur des questions de l’autre côté de l’allée – et pour vaincre un républicain en particulier – a suscité des réactions de la part des membres de son propre parti, y compris des critiques sévères de Biaggi.

La branche de campagne des démocrates de la Chambre, présidée par Maloney, a dépensé 425 000 $ pour une publicité de campagne dans le Michigan qui a stimulé l’opposant d’extrême droite du représentant américain Peter Meijer, l’un des 10 républicains qui ont voté pour destituer Trump.

Meijer a perdu face à un candidat soutenu par Trump, ce qui, selon Maloney, n’a fait que renforcer les perspectives du candidat démocrate en décembre. Mais les membres de son propre parti préviennent qu’il s’agissait d’un pari dangereux.

“Cela donne aux gens l’impression que les démocrates jouent à un jeu et que ce n’est pas un jeu”, a déclaré Biaggi. “Je pense que cela représente tout ce que les gens détestent dans la politique.”

Maloney a déclaré qu’il comprenait les gens qui débattaient de la tactique, mais a défendu la décision.

“Mon boulot, c’est de gagner des sièges. Nous avons plus de chances de gagner ce siège maintenant qu’avant la primaire, et c’est le résultat. Et c’est ma responsabilité. Point final », a-t-il dit.

Michelle L. Price, Associated Press