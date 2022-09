Le chef de cabinet de Liz Truss interrogé par le FBI dans le cadre d’une enquête sur un pot-de-vin électoral

Le chef de cabinet de Liz Truss a été interrogé par le FBI dans le cadre d’une enquête sur un complot présumé visant à soudoyer un politicien américain et à influencer une élection.

Mark Fullbrook, le conseiller le plus proche du Premier ministre, a été interrogé en tant que témoin dans une enquête du ministère américain de la Justice et du FBI sur l’affaire.

En avril, le FBI a approché la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni et la police métropolitaine pour aider à garantir la présence de M. Fullbrook à un entretien formel, Le Sunday Times d’abord signalé.

Les enquêteurs américains enquêtent sur des allégations selon lesquelles un homme d’affaires basé à Londres aurait tenté de soudoyer le gouverneur de Porto Rico, un territoire américain.

Julio Martin Herrera Velutini, donateur du parti conservateur britannique et propriétaire de la banque portoricaine Bancredito, est accusé d’avoir soudoyé la gouverneure de l’époque, Wanda Vázquez Garced.

Les procureurs fédéraux affirment que M. Herrera voulait que Mme Vazquez, une républicaine soutenant Trump, limoge son chien de garde financier, qui enquêtait sur sa banque – et les remplace par quelqu’un de son choix.

Les archives de la Commission électorale britannique montrent qu’une société fondée par le propriétaire de la banque, M. Herrera, a également fait don de 650 604 £ au Parti conservateur entre décembre 2019 et juin 2022.

M. Fullbrook, qui a orchestré la campagne à la direction de Liz Truss, a été interrogé par les autorités américaines en raison de son travail et de son rôle au sein de CT Group, une société de lobbying australo-britannique fondée par Lynton Crosby.

Les archives judiciaires aux États-Unis indiquent que le pot-de-vin présumé a été versé par l’intermédiaire de CT Group.

M. Fullbrook était employé par l’entreprise en tant que chef de projet mondial de l’entreprise et les procureurs affirment qu’il s’est envolé pour Porto Rico pour rencontrer le gouverneur Vázquez Garced.

Les procureurs auraient lu des centaines de courriels sensibles de M. Fullbrook concernant son travail dans la capitale portoricaine de San Juan.

M. Fullbrook nie fermement tout acte répréhensible. Un représentant a déclaré: “Notre client n’a pas été impliqué dans la conduite illégale alléguée et ne fait l’objet d’aucune enquête à ce sujet.

“Il n’en est qu’un témoin et coopère pleinement avec les autorités compétentes américaines chargées de l’application des lois. Toute allégation selon laquelle il est inapte à occuper le poste de chef d’état-major est totalement fausse.”

Le représentant a souligné que le conseiller “n’avait absolument aucune connaissance de pots-de-vin ou de corruption présumés lorsque le groupe CT s’est engagé à fournir des services à Julio Herrerara Velutini”.

Ils ont également déclaré qu’il n’avait effectué aucun travail pour Mme Vazquez Garced, politicienne qui aurait été soudoyée.

Le mois dernier, le DoJ a accusé Mme Vázquez et M. Herrerara de crimes qui pourraient les exposer à 20 ans de prison. Les deux nient tout acte répréhensible.

Commentant l’enquête, le procureur général adjoint Kenneth A Polite Jr a déclaré: “Le système de corruption présumé a atteint les plus hauts niveaux du gouvernement portoricain, menaçant la confiance du public dans nos processus électoraux et nos institutions de gouvernance.

“Le ministère de la Justice s’est engagé à tenir responsables ceux qui croient à tort qu’il existe un État de droit pour les puissants et un autre pour les faibles. Personne n’est au-dessus de l’État de droit.”

L’avocat américain W. Stephen Muldrow a déclaré : « Les actions criminelles des accusés dans cette affaire portent un coup au cœur de notre démocratie et érodent davantage la confiance de nos citoyens dans leurs institutions de gouvernance.

“Notre détermination à traduire en justice ceux à qui le public confie de servir avec intégrité et qui violent cette confiance reste inébranlable. Tout aussi inébranlable est notre détermination à poursuivre ceux qui cherchent à utiliser leur richesse et leur pouvoir pour s’enrichir aux dépens d’un gouvernement honnête. Je salue le dévouement et le travail acharné des forces de l’ordre et des procureurs dans cette affaire, ainsi que des personnes prêtes à se manifester et à coopérer.”

M. Fulbrook est marié à l’ancienne députée conservatrice Lorraine Fullbrook, qui a été anoblie et a reçu un siège à vie à la Chambre des lords par Boris Johnson en 2019.

Downing Street n’a pas encore commenté les allégations.