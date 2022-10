Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a mis en garde après la violation de la loi Hatch

Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a reçu un avertissement pour violation de la loi Hatch après avoir retweeté le message d’un groupe politique à partir de son compte Twitter gouvernemental.

La loi Hatch interdit aux représentants du gouvernement d’utiliser les ressources du gouvernement pour des activités politiques.

En mai, Klain a retweeté un message du groupe démocrate Strike PAC remerciant le président Joe Biden d’avoir expédié du lait maternisé pendant la pénurie printanière. La seconde moitié du tweet allait à l’encontre de l’acte.

Il était lié au magasin PAC avec le texte “Obtenez votre marchandise Democrats Deliver aujourd’hui!” Klain a supprimé le retweet lorsqu’il a appris la plainte.

America First Legal, un groupe dirigé par l’ancien responsable de l’administration Trump, Stephen Miller, a porté le retweet à l’attention du Bureau du conseil spécial, une agence fédérale indépendante. Miller lui-même a violé la loi Hatch et la CVMO a recommandé à l’époque que des mesures soient prises contre lui.

America First Legal a publié jeudi une lettre de la CVMO en réponse à sa plainte. Il a noté que Klain n’avait reçu un avertissement que parce qu’il avait rapidement supprimé le tweet.

Un porte-parole de la CVMO a refusé de commenter l’affaire, mais a confirmé l’authenticité de la lettre.

Miller n’était pas le seul membre de l’administration Trump à avoir enfreint la loi Hatch pendant son mandat. Le groupe de surveillance Citizens for Responsibility and Ethics à Washington a répertorié les responsables suivants de Trump comme contrevenants à la loi Hatch pendant le mandat de Trump: Dan Scavino, Nikki Haley, Stephanie Grisham, Raj Shah, Jessica Ditto, Madeleine Westerhout, Helen Aguirre Ferre, Alyssa Farah, Jacob Wood, Kellyanne Conway et Lynne Patton.

La CVMO a déterminé que Conway avait violé la loi Hatch à tant d’occasions qu’elle a pris la décision sans précédent de recommander qu’elle soit retirée de ses fonctions fédérales.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes jeudi que Klain était “très prudent” et prenait l’acte au sérieux, mais qu’il “s’était trompé cette fois”.

“Il l’a corrigé dès qu’il a été signalé et prend au sérieux l’avertissement d’être plus prudent”, a déclaré Jean-Pierre. “C’est très différent de l’équipage précédent ici à la Maison Blanche avant nous qui a violé de manière flagrante, ouverte et négligente le Hatch Act à plusieurs reprises.”

Jean-Pierre elle-même est prudente à l’idée d’enfreindre la loi Hatch. Elle rappelle fréquemment aux journalistes du podium de la salle de briefing de la Maison Blanche qu’elle ne peut pas commenter les questions politiques à cause de l’acte.