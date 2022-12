Le chef de Blackstone défend le fonds immobilier au milieu de la ruée vers les retraits

Les investisseurs inquiets à propos de la fiducie de placement immobilier de Blackstone devraient la considérer comme un véhicule à long terme bien positionné pour l’avenir, a déclaré jeudi le président de la société.

Pierre noire a pris de la chaleur au cours de la semaine dernière pour avoir limité les retraits du FPI privé de 69 milliards de dollars, le Blackstone Real Estate Income Trust ou BREIT. Cette décision faisait suite à des demandes de rachat qui dépassaient les limites précédemment fixées. Les actions de la société ont chuté de 8% au cours des cinq derniers jours au milieu d’une controverse qui comprenait une dégradation par Barclays de la société d’investissement alternative.

Le président et chef de l’exploitation de Blackstone, Jon Gray, a défendu le positionnement et la structure, notant que les investisseurs savaient que BREIT avait des limites sur les rachats.

“Nous avons mis en place le produit avec des limitations de liquidité”, a déclaré Gray à David Faber de CNBC lors d’une interview en direct “Squawk on the Street”. “Nous l’avons décrit comme semi-liquide parce que nous savions qu’à un moment donné il y aurait une période de volatilité, et nous ne voulions pas vendre des actifs au mauvais moment sous pression.”

En échange de leur patience, les investisseurs ont bénéficié d’un fonds qui, selon Gray, a généré des rendements composés de 13 % pendant six ans dans un environnement difficile.

Les FPI cotées en bourse ont été critiquées cette année dans un environnement de hausse des taux d’intérêt qui a particulièrement touché le marché immobilier, soulevant des questions sur la valeur réelle des avoirs dans des fonds privés tels que le BREIT de Blackstone. Les 35 milliards de dollars FNB immobilier Vanguard par exemple, a chuté de 26 % depuis le début de l’année.

“Le thème clé ici est que la performance a été au rendez-vous et que la structure que nous avons mise en place fonctionne exactement comme nous l’avions prévu il y a six ans, et nous sommes incroyablement fiers de la performance et de la structure”, a déclaré Gray.

Les investisseurs devraient “regarder Blackstone et dire:” Vous avez fait un travail incroyable en déployant notre capital exactement dans la bonne géographie, dans exactement les bons secteurs avec le bon bilan “”, a-t-il ajouté. “Je pense qu’ils ont confiance en nous.”

Pourtant, le fonds a été touché par un doublement des demandes de rachat en novembre tandis que les souscriptions ont connu une baisse substantielle, à moins d’un demi-milliard de dollars contre 880 millions de dollars en septembre, selon Barclays.

Gray a déclaré que la société peut vendre des actifs pour répondre aux rachats, mais peut le faire sur un horizon temporel qui sera bénéfique.

“Nous pouvons vendre si nécessaire”, a-t-il déclaré. “C’est ce qui nous donne beaucoup de confiance.”

Les actions de Blackstone ont augmenté d’environ 2% en début de séance jeudi après l’interview.