Le chef de Bell dit que le départ de Lisa LaFlamme n’est pas lié à l’âge, au sexe ou aux cheveux gris

La décision de mettre fin au contrat de Lisa LaFlamme avec CTV National News n’a rien à voir avec son âge, son sexe ou ses cheveux gris, a déclaré le chef de la société mère de Bell Média.

“Le récit a été que l’âge, le sexe ou les cheveux gris de Lisa ont joué dans la décision”, a écrit Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et Bell Canada, dans un article sur LinkedIn.

“Je suis convaincu que ce n’est pas le cas et je voulais m’assurer que vous l’avez entendu de ma part.”

Au lieu de cela, la suppression de l’ancre de longue date reflète des changements massifs dans la radiodiffusion traditionnelle au Canada, a-t-il déclaré.

“L’époque où les téléspectateurs attendaient jusqu’à 23 heures pour obtenir leurs nouvelles est révolue”, a déclaré Bibic. «Bien que certains puissent résister au changement, c’est nécessaire et nous devons y faire face… Bell Média doit fournir à nos journalistes les ressources dont ils ont besoin sur toutes les plateformes où les nouvelles sont consommées.»

Son message couronne une semaine de retombées croissantes du départ de LaFlamme qui a vu le vice-président des nouvelles de Bell Média, Michael Melling, prendre congé de son travail à partir de vendredi.

Melling a fait l’objet de “diverses allégations” et est en congé en attendant le résultat d’un examen du lieu de travail, a déclaré Bibic.

“Pour répondre aux préoccupations soulevées concernant l’environnement de travail dans la salle de rédaction, nous avons lancé un examen indépendant impliquant des entretiens confidentiels avec tous les employés de la salle de rédaction qui choisissent de participer”, a-t-il déclaré.

“Tous les changements nécessaires qui deviendront évidents seront mis en œuvre rapidement pour assurer un lieu de travail respectueux et unifié.”

Pendant ce temps, une longue liste d’artistes, de politiciens, de chefs d’entreprise et de philanthropes canadiens de haut niveau ont publié samedi une lettre ouverte condamnant le licenciement brutal de LaFlamme.

La lettre, qui a paru sur deux pages dans l’édition du week-end du Globe and Mail, indiquait que LaFlamme était une leader des cotes d’écoute primée pour l’entreprise “jusqu’à ce qu’une chose change : la couleur de ses cheveux”.

“En prenant leur” décision commerciale “, Bell a confirmé une triste vérité : même après tous les progrès réalisés par les femmes, elles continuent de faire face au sexisme et à l’âgisme au travail tous les jours d’une manière inacceptable”, indique la lettre adressée au conseil d’administration de administrateurs et dirigeants de BCE et de Bell Canada.

Bibic a déclaré qu’il aimerait en dire plus sur la décision de Bell Média de mettre fin au contrat de LaFlamme, mais qu’il est “lié par un accord de séparation mutuelle négocié avec Lisa, que nous continuerons d’honorer”.

La controverse a soulevé des questions parmi les observateurs des médias quant à savoir si le sexisme et l’âgisme ont joué un rôle dans le remaniement de la salle de rédaction, et a déclenché une prise en compte de la discrimination sexuelle persistante à laquelle les femmes sont confrontées sur le lieu de travail.

LaFlamme, qui a couvert des histoires allant des guerres et des catastrophes naturelles aux élections et aux Jeux olympiques, a annoncé dans une vidéo du 15 août partagée sur les réseaux sociaux que son contrat avait été résilié.

La présentatrice de longue date de CTV National News a déclaré qu’elle était aveuglée par la décision de l’entreprise.

Bell Média a déclaré que la résiliation du contrat de LaFlamme après 35 ans était une décision commerciale, ajoutant que la société souhaitait déplacer le rôle de chef de l’information dans une “direction différente”. Omar Sachedina a été pressenti pour reprendre le poste.

LaFlamme a obtenu un solide soutien sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de son départ. Des marques telles que Wendy’s, Dove et Sports Illustrated ont toutes publiquement soutenu la journaliste de 58 ans, qui a été ouverte sur le fait de ne pas teindre ses cheveux gris.

Brett Bundale, La Presse Canadienne

