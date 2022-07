Le chef de Barcelone fournit une nouvelle mise à jour sur De Jong lié à Man United

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a, dimanche, donné un nouvel aperçu de l’avenir du milieu de terrain recherché Frenkie de Jong.

Le nom du maestro néerlandais de Jong, bien sûr, a occupé le devant de la scène dans les gros titres des médias européens tout au long de l’été à ce jour.

Cela vient du fait que le joueur de 25 ans est devenu la cible prioritaire des poids lourds de Premier League Manchester United, en vue de la campagne 2022/23.

Une telle décision verrait de Jong retrouver l’homme qui a supervisé la meilleure forme de sa carrière à ce jour, sous la forme du nouveau patron des Red Devils, Erik ten Hag, donnant lieu à de nombreuses spéculations selon lesquelles un accord entre les conseils d’administration respectifs d’Old Trafford et le Camp Nou se rapproche de plus en plus.

Et pourtant, à ce stade, bien qu’une foule de sources fiables soient allées jusqu’à suggérer que United avait vu une offre acceptée par leurs homologues de Catalogne, une décision ne s’est pas concrétisée.

S’adressant aux médias dimanche, il n’a donc pas été surprenant que le sujet de l’avenir de De Jong ait été posé au président de Barcelone, Joan Laporta.

Le patron espagnol, cependant, a ensuite confirmé qu’en fait, les Blaugrana n’avaient pas encore accepté d’offres pour leur star recherchée du milieu de terrain.

Cela vient avec le club désireux de “parler avec lui et de savoir exactement ce qu’il veut”.

Joan Laporta raconte @carodelas: “Frenkie de Jong est notre joueur, nous l’aimons beaucoup. Nous avons reçu des offres pour Frenkie mais nous n’avons pas accepté pour l’instant, car nous voulons parler avec lui et savoir exactement ce qu’il veut » 🚨🇳🇱 #FCB “Nous devons clarifier certains aspects de sa situation”. #MUFC pic.twitter.com/TM1hwyHzVu — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 24 juillet 2022

