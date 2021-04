Le directeur d’Arsenal, Josh Kroenke, a déclaré au personnel du club que Kroenke Sports Enterprises n’accepterait aucune offre de vente des Gunners alors que le propriétaire de Spotify, Daniel Ek, prépare une offre publique d’achat, ont déclaré des sources à ESPN.

Ek dirige un consortium comprenant trois anciens joueurs d’Arsenal, Thierry Henry, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp, ​​avec des plans pour tester la résolution de KSE au milieu des manifestations de fans relancées par la proposition effondrée de la Super League européenne.

Le fils de Stan Kroenke, Josh, est apparu jeudi dernier lors d’un forum de fans en ligne où il a déclaré que KSE n’avait « aucune intention de vendre » et des sources ont déclaré à ESPN que le message avait été réitéré lors d’un appel interne avec environ 350 membres du personnel organisé par Microsoft Teams mardi. après midi.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Retombées de la Super League: la Premier League ‘Big Six’ peut-elle résoudre le problème?

Au cours de l’appel de 50 minutes, qui comprenait également le directeur général des Gunners, Vinai Venkatesham, Kroenke a expliqué son refus d’envisager même une approche de la part des parties intéressées, qu’ils étaient engagés envers le club et souhaitaient aider l’équipe à se disputer à nouveau des trophées majeurs.

Il a également souligné leur intention d’aider à fournir des fonds frais cet été pour aider le manager Mikel Arteta à reconstruire la première équipe.

KSE a financé l’accord de 45 millions de livres sterling pour signer Thomas Partey de l’Atletico Madrid l’été dernier et Kroenke a indiqué qu’il était prêt à injecter davantage d’argent pour poursuivre de nouvelles signatures, bien qu’il s’attende à perdre plus de 100 millions de livres sterling au cours de la saison 2020-2021 à la suite de la pandémie de coronavirus.

En mars, les Gunners ont déclaré une perte de 47,8 millions de livres sterling pour la saison 2019-20, qui a été affectée par COVID-19, et l’année dernière, 55 membres du personnel non jouants ont été licenciés en plus de réduire le réseau de dépistage du club.

Il y a également une dette d’une valeur de 220 millions de livres sterling sur l’Emirates Stadium, qui est couvert par KSE, mais ils ont déclaré au personnel que le climat économique plus large n’empêcherait pas de nouveaux investissements.

Des sources ont déclaré à ESPN que le consortium d’Ek pourrait faire une offre dans les deux prochaines semaines, Forbes évaluant les Gunners à un peu plus de 2 milliards de livres sterling.

Kroenke a pris le contrôle total d’Arsenal en août 2018 après avoir racheté l’actionnaire rival Alisher Usmanov dans le cadre d’un accord de 550 millions de livres sterling qui valorisait le club à 1,8 milliard de livres sterling.

Environ 2000 supporters se sont rassemblés à l’Emirates Stadium vendredi dernier avant leur match contre Everton pour protester contre la propriété de KSE. Kroenke a répété ses excuses au personnel lors de l’appel de mardi pour ce qu’ils pensent maintenant être une erreur en s’inscrivant à la Super League.

Ek, dont la valeur est estimée à 3,4 milliards de livres sterling, doit parler publiquement de son intérêt pour Arsenal dans une interview télévisée mercredi après-midi, après avoir passé les derniers jours à explorer une proposition après tweeter vendredi soir: « En grandissant, j’ai applaudi pour @Arsenal aussi longtemps que je me souvienne. Si KSE voulait vendre Arsenal, je serais heureux de jeter mon chapeau dans le ring. »