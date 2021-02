Le chef d’Arsenal émet un avertissement sévère sur le football "plus gros problème"

Le PDG d’Arsenal, Vinai Venkatesham, a qualifié les abus racistes sur les réseaux sociaux de «plus gros problème» du football anglais.

Le chef des artilleurs insiste sur le fait que son impact «ne peut être sous-estimé».

Venkatesham a également ajouté que le racisme en ligne était en train de se normaliser, au milieu des appels croissants à une réglementation renforcée de la part de Facebook et Twitter.

Il a ajouté qu’il «s’inquiète de la voie que nous empruntons» si des progrès ne sont pas réalisés.

Parler à Le sommet Business of Football du Financial Times de jeudi, Venkatesham a déclaré: «L’abus de tant de nos footballeurs noirs sur les réseaux sociaux est probablement et peut-être le plus gros problème que nous ayons dans le jeu en ce moment.

«Les footballeurs, les arbitres et les officiels sont tous des êtres humains et ont des sentiments comme les autres, et nous ne pouvons vraiment pas sous-estimer l’impact que l’abus des médias sociaux peut avoir sur un individu.

«Le football, les joueurs et les entreprises de médias sociaux doivent se réunir pour résoudre ce problème car c’est un moment dans le temps.

«Si nous ne faisons pas de progrès positifs, je m’inquiète vraiment, vraiment du chemin que nous empruntons.»