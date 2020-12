Le directeur technique d’Arsenal, Edu, a révélé la principale priorité de transfert du club avant la fenêtre de janvier.

On s’attend à ce que les Gunners agissent rapidement lors de la fenêtre de transfert du mois prochain après leur début de saison lamentable, qui les a laissés à la 15e place de la Premier League.

Arsenal n’a marqué que deux fois lors de ses huit derniers matches de championnat, récoltant un total de quatre points.

Le manque de créativité du milieu de terrain de Mikel Arteta a été souligné comme un problème, en particulier compte tenu de la suppression de Mesut Ozil.

Et lors du forum des fans d’Arsenal mardi soir, Edu a admis qu’il savait exactement où il chercherait à renforcer l’équipe.

« Ce dont nous avons besoin est assez clair », a déclaré le Brésilien. « Nous avons besoin d’un joueur avec de la créativité au milieu, nous n’avons pas ça dans l’équipe pour le moment. »

Edu s’est ouvert en abordant la mauvaise forme du club et en parlant d’une rupture potentielle entre Arteta et ses joueurs.

«J’essaie d’être aussi ouvert que possible», a déclaré Edu. «J’aime vous entendre.