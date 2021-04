Un chef des vaccins danois s’est évanoui de façon dramatique lors d’une importante conférence Covid pour annoncer l’interdiction permanente de l’AstraZeneca jab.

L’incident s’est produit lorsque la chef de l’agence des médicaments du Danemark, Tanja Erichsen, avait assisté à l’événement de nouvelles en direct avant de s’effondrer soudainement au sol.

La responsable de l’agence des médicaments du Danemark, Tanja Erichsen, s’est évanouie lors d’une importante conférence Covid Crédit: AFP

Elle faisait partie d’une équipe annonçant l’interdiction permanente du Danemark d’AstraZeneca jab Crédits: Rex

Il a été confirmé par la suite qu’elle avait été transportée à l’hôpital par mesure de précaution et qu’elle aurait maintenant récupéré.

Mme Erichsen faisait partie d’une équipe répondant à la nouvelle que le Danemark était devenu le premier pays à cesser complètement d’administrer le vaccin d’AstraZeneca suite à son lien possible avec des cas extrêmement rares de caillots sanguins.

La nouvelle a été annoncée au cours des derniers jours malgré les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du chien de garde européen des médicaments de continuer à utiliser le vaccin après qu’un examen n’ait donné qu’une chance de 0,000095% du phénomène rare.

L’organisme de surveillance des médicaments de l’Union européenne avait déclaré la semaine dernière avoir trouvé un lien possible entre le vaccin et de très rares cas de caillots sanguins, mais a déclaré que le risque de mourir de Covid-19 était «beaucoup plus grand» que le risque de mortalité dû à des effets secondaires rares. .

Cependant, le régulateur a laissé à chaque État le soin de faire ses propres évaluations des risques et de décider comment administrer le vaccin.

Le directeur de l’agence de santé danoise Soren Brostrom avait fait valoir que les résultats des enquêtes sur les caillots sanguins « montraient des effets secondaires réels et graves. »

Il a déclaré: « Sur la base d’une considération globale, nous avons donc choisi de poursuivre le programme de vaccination pour tous les groupes cibles sans ce vaccin. »

Ceci en dépit des critiques jugeant que les risques sont extrêmement faibles, avec beaucoup moins de danger que de nombreux médicaments courants tels que la pilule contraceptive et Covid lui-même.

La semaine dernière, l’histoire du vaccin en première page du Sun décrit à quel point le risque est faible, les experts qualifiant le graphique clair d’esprit de «brillant».

Il a illustré les résultats d’une revue qui n’a donné qu’une chance de 0,000095 pour cent d’un caillot sanguin du vaccin Oxford / AstraZeneca.

