Le chef d’Alpine F1, Otmar Szafnauer, accuse Oscar Piastri de manquer d’intégrité dans son contrat

Le chef de l’équipe Alpine, Otmar Szafnauer, a accusé vendredi le pilote de réserve de l’équipe, Oscar Piastri, de manquer “d’intégrité” dans la manière dont sa saga de contrats F1 a été gérée jusqu’à présent.

Piastri, 21 ans, est actuellement au centre d’un différend contractuel impliquant Alpine alors qu’il cherche à se libérer. D’autre part, Alpine affirme que Piastri, dirigé par son compatriote et ancien pilote de F1 Mark Webber, a signé un contrat avec eux pour 2023, qu’il a rejeté car il propose de déménager ailleurs.

Szafnauer a déclaré: “Mon souhait pour Oscar était qu’il ait un peu plus d’intégrité.”

“Il a signé un peu de papier en novembre et nous avons tout fait de notre côté du marché pour le préparer pour la F1 et sa fin était soit de conduire pour nous, soit de prendre un siège où nous le placerions pour le prochain trois ans.”

Piastri, l’Australien qui avait remporté les titres de Formule 3 et 2 au cours des saisons successives en route vers une carrière en F1, est désormais lié à un passage à McLaren pour remplacer son compatriote australien Daniel Ricciardo, qui a annoncé mercredi son accord pour quitter l’équipe à la fin de cette saison.

Le différend a commencé lorsque Aston Martin a recruté le double champion Fernando Alonso d’Alpine pour succéder au quadruple champion Sebastian Vettel la saison prochaine.

En découvrant qu’Alonso partira, Alpine a annoncé qu’ils faisaient la promotion de Piastri, mais il a répliqué en disant qu’il n’avait pas signé de contrat et ne serait pas avec l’équipe en 2023.

La situation sera toutefois traitée par le comité de reconnaissance des contrats de la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

D’un autre côté, Alonso a rejeté les affirmations selon lesquelles lui, son manager Flavio Briatore, ancien chef d’équipe de Renault, et Webber, qui était dirigé par Briatore au cours de sa carrière de pilote, avaient fait tout type de complot pour perturber les plans d’Alpine.

Alonso a déclaré que lorsqu’il a lu les reportages, il s’est senti,

« Triste et ennuyeux »

“Honnêtement, c’était assez triste et ennuyeux de lire ce complot parce que j’ai pris cette décision.

“Pendant quelques mois, j’avais discuté avec l’équipe de la prolongation du contrat (avec Alpine), mais rien n’est officiellement arrivé et rien ne s’est officiellement passé, et Aston m’a appelé après le départ à la retraite de Sebastian.

“Si Sebastian avait continué, cela ne serait probablement pas arrivé, le déménagement à Aston. Il y a eu des décisions très claires et très faciles de ma part, et ce qui s’est passé après et ce qui se passe avec Oscar, ce n’est absolument pas mon truc.”

24 heures après la déclaration d’Alonso, Szafnauer a souligné que Ricciardo pourrait revenir chez Alpine l’année prochaine, qui quittera McLaren à la fin de la saison.

Il a déclaré: “Nous n’avons pas encore eu de discussions, mais tout le monde parle en bien de lui depuis son passage dans l’équipe.”

