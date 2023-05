Le chef d’Alexa d’Amazon défend le travail de l’entreprise sur l’IA au milieu du boom de ChatGPT

Amazone Le responsable d’Alexa a déclaré que son entreprise était en plein boom de l’intelligence artificielle générative, la technologie qui se répand rapidement dans la Silicon Valley et a déclenché une course aux armements entre Microsoft et Google .

Le monde de la technologie est tombé amoureux d’une nouvelle génération de chatbots depuis que ChatGPT d’OpenAI est devenu viral à la fin de l’année dernière. Cela a poussé des entreprises comme Amazon à présenter leurs propres capacités en matière d’IA générative. La plus grande entrée d’Amazon sur le marché jusqu’à présent s’est faite par le biais d’un service d’intelligence artificielle pour les clients du cloud.

Cependant, Rohit Prasad, vice-président senior d’Amazon et responsable scientifique d’Alexa, a déclaré qu’il était faux de penser que le détaillant en ligne avait raté l’IA générative, qui permet aux gens de convertir des requêtes textuelles en réponses créatives et approfondies.

« Alexa est et est à la pointe de l’IA depuis longtemps », a déclaré Prasad à CNBC dans une interview. « Nous avons fait partie de l’air du temps culturel et cela n’a pas ralenti. »

Prasad a ajouté que contrairement à ChatGPT, qui reste accessible via un navigateur Web, Alexa est une « IA personnelle disponible instantanément » avec laquelle les gens peuvent communiquer par la voix.

Amazon a pris les devants dans le domaine des logiciels vocaux après avoir lancé son assistant numérique Alexa en 2014. Plus de 500 millions d’appareils alimentés par Alexa ont été vendus dans le monde, a annoncé mercredi la société. La dernière fois qu’Amazon a fait le point sur ce nombre, c’était en 2019, alors qu’il était de 100 millions.

L’assistant Alexa, désormais connecté à tout, des haut-parleurs intelligents aux thermostats, dépend depuis longtemps de la technologie d’apprentissage automatique pour répondre à leurs requêtes en récupérant les données pertinentes.

Mais l’essor des chatbots alimentés par l’IA, qui peuvent exécuter des fonctions sophistiquées comme l’écriture de fiction et le codage de logiciels, a mis en évidence les limites des assistants numériques tels qu’Alexa. La vision de science-fiction du fondateur d’Amazon Jeff Bezos pour qu’Alexa ressemble à un ordinateur omniscient de « Star Trek » n’a pas vraiment abouti.

Prasad a déclaré qu’Amazon s’efforçait de rendre Alexa plus conversationnelle et intelligente. L’une des façons dont il espère y parvenir est d’utiliser une nouvelle version de son propre grand modèle de langage, appelé Modèle d’enseignant Alexa. De grands modèles de langage alimentent l’IA générative, et Alexa est déjà alimenté par le LLM d’Amazon.

L’objectif est qu’Alexa soit en mesure de répondre à des demandes complexes et de mieux comprendre les utilisateurs.

« C’est là que tout le contexte ambiant de qui vous êtes, que demandez-vous, où vous êtes, entre en jeu pour prendre la meilleure décision pour vous à ce moment-là et en votre nom », a déclaré Prasad.

Dans sa dernière lettre aux investisseurs, le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a déclaré que l’IA générative et les LLM sont des domaines dans lesquels l’entreprise « investit massivement », notant que les technologies devraient « transformer et améliorer pratiquement chaque expérience client ».

La société a publié des offres d’emploi suggérant qu’elle envisage de mettre en œuvre un produit de type ChatGPT dans la recherche sur sa boutique en ligne, Bloomberg signalé. Amazon pourrait également ajouter à Alexa des fonctionnalités plus génératives de type IA axées sur le divertissement et la narration, selon Initié.

