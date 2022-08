Le chef d’Al-Qaïda tué : ce que nous savons

Il est devenu un maître du terrorisme et a été largement considéré comme l’architecte des attentats du 11 septembre contre les États-Unis en 2001.

De nombreux experts du contre-terrorisme le considéraient comme la colonne vertébrale intellectuelle d’Al-Qaïda. Al-Zawahri était le médecin personnel de Ben Laden. Les hommes sont devenus des alliés, mettant leurs ressources en commun pour créer un instrument de meurtre de masse pour blesser les puissances occidentales et les gouvernements qu’ils soutenaient. Al-Zawahri a fourni le sens politique et la direction; Ben Laden a fourni de l’argent, du prestige et du charisme.

L’héritage de leurs efforts a pris une tournure incertaine il y a 11 ans après la mort de Ben Laden lors d’un raid mené par une équipe US Navy SEAL au Pakistan. Beaucoup pensaient qu’Al-Qaïda ne pourrait pas survivre à son absence. Mais al-Zawahri a repris le flambeau et a réussi à maintenir ensemble les franchises mondiales disparates du groupe, même avec la montée du groupe militant de l’État islamique et alors que les branches d’Al-Qaïda au Yémen et dans la région du Sahel en Afrique de l’Ouest exerçaient plus d’indépendance et d’autorité, ont déclaré des responsables.

Que faisait-il en Afghanistan ?

L’attaque contre al-Zawahri est la première frappe antiterroriste connue en Afghanistan depuis que M. Biden a retiré les forces américaines il y a près d’un an, près de 20 ans après que les États-Unis ont envahi le pays pour chasser Al-Qaïda.

Des responsables ont déclaré qu’al-Zawahri était retourné en Afghanistan plus tôt cette année, après le retrait des forces américaines.