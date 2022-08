Le chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahri tué par une frappe de drone américain en Afghanistan, selon les médias américains | Nouvelles américaines

Le chef d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahri, a été tué par une frappe aérienne américaine en Afghanistan, selon des médias américains.

Le président américain Joe Biden devrait prononcer un discours à la nation à 12h30, heure du Royaume-Uni.

Un haut responsable de son administration a déclaré: “Au cours du week-end, les États-Unis ont mené une opération antiterroriste contre une cible importante d’Al-Qaïda en Afghanistan.

“L’opération a été un succès et il n’y a pas eu de victimes civiles.”

La mort d’al-Zawahri serait le plus grand coup porté au groupe militant depuis que son fondateur Oussama ben Laden a été tué par les États-Unis en 2011.



WASHINGTON, 1er août (Reuters) – Le chef d’Al-Qaïda Ayman

al-Zawahiri a été tué dans une frappe de drone de la CIA en

Afghanistan, ont déclaré lundi à Reuters des responsables américains, le plus grand

coup porté au groupe militant depuis que son fondateur Oussama ben Laden a été

tué en 2011.

L’un des fonctionnaires, s’exprimant sous condition de

l’anonymat, a déclaré qu’une frappe de drone a été menée par la CIA dans le

Kaboul, la capitale afghane, dimanche.

Dans un communiqué, le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid

a confirmé qu’une grève avait eu lieu et l’a fermement condamnée,

qualifiant cela de violation des “principes internationaux”.

Le président américain Joe Biden prononcera un discours lundi à

19h30 (23h30 GMT) sur ce que la Maison Blanche a décrit comme un

« opération antiterroriste réussie ».

