Le chef crée le trident sacré d’Aquaman avec du chocolat, laisse les fans de Jason Momoa impressionnés

Si vous êtes un fan d’Aquaman, alors ce trident en chocolat créé par un chef professionnel ne manquera pas d’attirer votre attention. Le chef Amaury Guichon, qui utilise à maintes reprises les réseaux sociaux pour partager des aperçus de ses plats de pâtisserie expérimentaux, a récemment créé le Sacré Trident du film Aquaman avec une délicieuse touche de chocolat. Il y a quelques jours à peine, le chef a donné à ses abonnés un aperçu de la fabrication de cette création unique, dans laquelle il commence le travail de préparation à partir de zéro.

Le chef pâtissier semble avoir utilisé différents états de chocolats pour créer avec justesse la structure. Il a utilisé différents moules et sa technique de découpe exceptionnelle pour donner forme à la friandise et pour la rendre plus réaliste, il a également peint le trident avec un spray comestible. En plus du trident, il a également créé plusieurs méduses de différentes tailles pour ajouter sa touche finale à la création unique. « Trident au chocolat ! J’adore la façon dont les méduses flottent autour », a écrit le chef en partageant la vidéo. Jetez-y un œil ici :

En seulement deux jours, la vidéo a recueilli plus de sept lakh likes sur l’application de partage de photos, encourageant un barrage d’utilisateurs à apprécier le travail du chef. Un utilisateur qui semble suivre le travail de Guichon en ligne a écrit : « Y a-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec du chocolat, vos compétences sont si impressionnantes. Un autre a ajouté: “Quand j’ai vu le trident, je pensais” trop simple pour Amaury “, puis il continue et fabrique les méduses les plus incroyables de tous les temps.”

Un utilisateur a dit qu’il pouvait regarder ses vidéos toute la journée et ne pas s’ennuyer un peu, et un autre a commenté : « Est-ce que ce chocolat est comestible ? Je serais triste de manger ce chef-d’œuvre. Pendant ce temps, un autre l’a salué comme un artiste incroyable, “Wow. Je ne suis jamais étonné, tu es vraiment un artiste incroyable.

Des licornes aux dragons en passant par les requins et les grues massives, le chef pâtissier essaie souvent de sortir des sentiers battus pour utiliser ses talents de cuisinier pour impressionner ses partisans. Ses vidéos créatives sur Instagram lui ont valu une suite de 10,2 millions de personnes sur l’application de partage de photos.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici