Après avoir été chahuté par un journaliste de Global News, le chef conservateur fédéral Pierre Poilievre a écrit un courriel affirmant qu’on « ne peut pas compter sur les médias pour communiquer » les messages des politiciens.

Lors d’une conférence de presse le 13 septembre pour lutter contre l’inflation, Poilievre a pris le micro juste au moment où le journaliste de Global David Akin a commencé à crier dans la foule et à interrompre les remarques d’ouverture du politicien.

Akin s’est depuis adressé à Twitter pour s’excuser du comportement.

Beaucoup de lecteurs/téléspectateurs m’ont appelé au sujet du presseur d’aujourd’hui sur la Colline du Parlement. Beaucoup ont dit que j’étais grossier et irrespectueux envers @PierrePoilievre . Je suis d’accord. Je suis désolé pour ça. Nous voulons tous que les politiciens répondent aux questions – mais il existe de meilleures façons de faire valoir ce point. – David Akin 🇨🇦 (@davidakin) 14 septembre 2022

Poilievre a écrit dans un e-mail aux abonnés qu’Akin “n’était pas intéressé à entendre ce que j’avais à dire, et il n’était certainement pas intéressé à le rapporter de manière impartiale”.

Poilievre a poursuivi en déclarant que les conservateurs ne se battent pas seulement contre les libéraux, mais aussi contre les médias.

« Ce sont les médias, qui ne sont même plus intéressés à faire semblant d’être impartiaux. Ils veulent que nous perdions.

Le politicien clôt l’e-mail en encourageant les partisans à faire un don pour “faire le tour des médias biaisés”.

« Nous ne pouvons pas compter sur les médias pour communiquer nos messages aux Canadiens. Nous devons les contourner et leur couverture biaisée. Nous devons le faire directement avec des publicités, des courriers, des appels téléphoniques et frapper à des millions de portes. Et pour faire tout cela, nous avons besoin de votre aide.

Un bouton rouge vif se trouve juste au-dessus de la signature de l’e-mail menant à la page de dons du site Web conservateur.

À ce jour, Global News n’a pas répondu publiquement à l’explosion d’Akin lors de la conférence de presse, ni à ses excuses.

Le chef conservateur Pierre Poilievre écrit un e-mail encourageant les partisans à faire un don pour aider à ” contourner les médias biaisés ” le 13 septembre 2022 (capture d’écran de l’e-mail)

