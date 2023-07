Le chef conservateur de la Colombie-Britannique parle de soins de santé, de crime, de climat et plus encore à Vernon

Le chef du Parti conservateur de la Colombie-Britannique, John Rustad, a effectué une visite à Vernon vendredi soir, où il a souligné les valeurs de son parti dans le but de gagner du soutien avant les élections générales de l’an prochain.

S’exprimant au Elks Lodge devant une foule de près de 50 personnes le 7 juillet, Rustad a partagé ses réflexions sur la criminalité, l’éducation, l’économie, les impôts, les soins de santé et le changement climatique. Comme il l’a expliqué, ce sont ses opinions sur cette dernière question qui l’ont fait expulser du caucus par le chef de BC United, Kevin Falcon, en août 2022.

Rustad, député provincial de Nechako Lakes depuis 2005, a pris ses distances avec « tous les autres partis politiques » en Colombie-Britannique avec sa position sur le changement climatique, en particulier la taxe sur le carbone, qui, selon lui, ne servira qu’à accroître la pauvreté dans la province.

« Depuis 2008, nous avons mis en place cette taxe sur le carbone et vous savez ce qu’elle a fait pour la Colombie-Britannique? Rien. L’utilisation de combustibles fossiles par habitant n’a pas changé. Il a augmenté au même rythme que le reste du Canada.

Rustad n’est pas seulement favorable à la suppression de la taxe carbone ; son parti défend l’idée de rendre les référendums obligatoires pour que le gouvernement impose toute nouvelle taxe ou augmentation de taxe.

« Je pense très franchement que les gens sont assez taxés. Je pense très franchement que nous devons réduire le fardeau fiscal.

Parlant du système de soins de santé, Rustad a évoqué des nouvelles récentes selon lesquelles l’une des deux cliniques sans rendez-vous de Vernon fermera définitivement fin septembre en raison d’un manque de médecins. Rustad a présenté l’histoire comme le symptôme d’un problème plus large.

«En 2021, c’était entre six et sept personnes en Colombie-Britannique qui mouraient chaque jour en attendant des tests de diagnostic ou des chirurgies», a-t-il déclaré. «Ce n’est même pas parlé. C’est notre système de santé aujourd’hui, c’est devenu ce qui est normal et acceptable.

Rustad a déclaré que la première chose à faire est de réembaucher les travailleurs de la santé qui ont quitté leur poste pendant les mandats COVID-19.

Il a dit que la pénurie de médecins est un problème qui a pris naissance dans les années 1990 et qu’il faut faire les choses différemment pour le résoudre. Il a dit que pour réparer le système de soins de santé, la Colombie-Britannique doit examiner les modèles européens qui sont un mélange de soins de santé publics et privés.

Sur la question de la toxicomanie et de l’itinérance, Rustad n’a pas dit qu’il était contre la dépénalisation, mais a exprimé sa préoccupation quant à l’influence que la politique pourrait avoir sur la culture autour des drogues dures.

« Je ne pense pas que nous devrions arrêter des gens parce qu’ils ont un peu de drogue, mais nous ne devrions pas envoyer un message à nos enfants et à la population que les drogues sont sans danger. »

En matière de criminalité, Rustad a déploré ce qu’il a appelé un système juridique laxiste en Colombie-Britannique, s’opposant à ce qu’il a décrit comme le cycle de capture et de libération des délinquants violents prolifiques. Il a déclaré qu’il viserait à renforcer la loi sur la santé mentale « afin que ces personnes qui risquent de se faire du mal et d’autres puissent recevoir le traitement dont elles ont besoin et être retirées de la société afin que d’autres personnes ne soient pas mises en danger ».

Rustad a évoqué le système d’éducation de la Colombie-Britannique, affirmant que les écoles doivent se concentrer sur les universitaires et «laisser les problèmes sociaux aux familles», ce qui a suscité une salve d’applaudissements de la foule.

Terminant sur le sujet de l’économie, Rustad a souligné que « le profit n’est pas un mauvais mot ». Il a dit que le gouvernement de la Colombie-Britannique doit se débarrasser des « barrages routiers » qu’il a mis sur la voie du développement.

« Il faut 168 jours de plus pour faire construire quelque chose d’aussi simple qu’un entrepôt comme c’est le cas au sud de la frontière », a-t-il déclaré.

Rustad est en tournée dans la province et sera à Kelowna dimanche au Best Western Plus sur l’autoroute 97 de 19 h à 21 h.

Brendan Shykora

Politique de la Colombie-BritanniqueVernon