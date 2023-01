Le chef conservateur britannique fait face à une enquête fiscale

Le président conservateur Nadhim Zahawi aurait esquivé des millions d’impôts, mais aurait tranquillement réglé la facture alors qu’il était chancelier

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a ouvert une enquête sur les affaires fiscales de l’ancien chancelier Nadhim Zahawi. Accusé d’avoir évité de payer sa part pendant des années, Zahawi aurait réglé un différend de plusieurs millions de livres avec les autorités alors qu’il était chargé de taxer le public britannique.

Sunak a déclaré lundi qu’il avait demandé à la conseillère en éthique Laurie Magnus “d’enquêter pleinement sur l’affaire, d’établir tous les faits et de me donner des conseils sur le respect par Nadhim Zahawi du code ministériel.”

Zahawi a été chancelier de l’Échiquier de l’ancien Premier ministre Boris Johnson de juillet de l’année dernière à septembre, un poste qui l’a vu gérer les politiques fiscales et de dépenses publiques du pays. Cependant, la BBC a rapporté la semaine dernière que Zahawi avait réglé environ 5 millions de livres sterling (6,1 millions de dollars) d’impôts et de pénalités impayés au cours de cette période, sans en informer le public britannique, tandis que The Guardian a déclaré qu’il avait réglé la facture en décembre.

Zahawi aurait augmenté la facture fiscale en omettant de déclarer correctement les bénéfices tirés de la vente de sa participation dans YouGov, une société de sondage cofondée par l’ancien chancelier et actuel président du Parti conservateur. Zahawi aurait dissimulé sa part des bénéfices dans une fiducie offshore gérée par sa famille.

Le chef conservateur insiste sur le fait qu’il n’a rien fait de mal, un porte-parole ayant déclaré aux médias britanniques la semaine dernière que “Les impôts de M. Zahawi sont correctement déclarés et payés au Royaume-Uni.” Bien que la déclaration n’explique pas les détails de ses relations avec la vente de la participation, Zahawi a déclaré lundi qu’il attend avec impatience “expliquer les faits de cette question” à Magnus et a insisté sur le fait que l’erreur était « négligent et non délibéré.

Cependant, le Parti travailliste a exigé que Zahawi perde son emploi à cause de cette affaire. “Le Premier ministre devrait le renvoyer, et le renvoyer aujourd’hui et faire preuve de leadership”, a déclaré lundi le chef du parti, Keir Starmer.

Zahawi n’est pas le seul conservateur senior en difficulté avec ses finances. Le parti travailliste a appelé à une enquête après que le Sunday Times a rapporté que le donateur conservateur Richard Sharp avait arrangé une garantie sur un prêt de 800 000 £ (987 300 $) pour Boris Johnson, avant que Johnson ne le nomme président de la BBC dans un accord quid-pro-quo apparent.