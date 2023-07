Le chef britannique du MI6 encourage les transfuges russes à espionner pour le Royaume-Uni : « Notre porte est toujours ouverte »

Le chef du Secret Intelligence Service du Royaume-Uni, communément connu sous le nom de MI6, a prononcé un rare discours à Prague mercredi au cours duquel il a encouragé les Russes opposés à la guerre en Ukraine à espionner pour les Britanniques, disant à tout transfuge du Kremlin : « Notre porte est toujours ouvert. »

« De nombreux Russes aujourd’hui sont silencieusement consternés par la vue de leurs forces armées pulvérisant des villes ukrainiennes, expulsant des familles innocentes de leurs maisons et kidnappant des milliers d’enfants », a déclaré le chef du MI6, Richard Moore, depuis l’ambassade britannique à Prague, selon The Telegraph. . « Ils regardent avec horreur leurs soldats ravager un pays apparenté. Ils savent dans leur cœur que le cas de Poutine pour avoir attaqué une autre nation slave est frauduleux, un miasme de mensonges et de fantaisie. »

Moore a déclaré que « de nombreux Russes sont aux prises avec les mêmes dilemmes et les mêmes tiraillements de conscience » que ceux d’il y a une génération en 1968 lorsque les chars soviétiques ont écrasé les soulèvements du printemps de Prague.

« Je les invite à faire ce que d’autres ont déjà fait ces 18 derniers mois et à se joindre à nous. Notre porte est toujours ouverte », a déclaré le chef des services secrets britanniques. « Nous traiterons leurs offres d’aide avec la discrétion et le professionnalisme pour lesquels mon service est réputé. Leurs secrets seront toujours en sécurité avec nous. »

« Et ensemble, nous travaillerons pour mettre fin à l’effusion de sang », a ajouté Moore.

Moore a déclaré au public de la résidence de l’ambassadeur britannique dans la capitale tchèque que ses espions utilisent déjà l’intelligence artificielle pour perturber le flux d’armes vers la Russie.

Dans son discours, qui décrivait l’intelligence artificielle à la fois comme un énorme atout potentiel et comme une menace majeure, Moore a déclaré que son personnel de l’agence de renseignement étrangère britannique « combine ses compétences avec l’IA et les données en masse pour identifier et perturber le flux d’armes vers la Russie à utiliser ». contre l’Ukraine. »

Moore a en outre déclaré que le gouvernement du président russe Vladimir Poutine était en proie à « la vénalité, les luttes intestines et l’incompétence impitoyable » et que la mutinerie du chef mercenaire du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, avait « exposé le déclin inexorable de l’autocratie instable à laquelle Poutine préside ». Il a déclaré que Poutine était « sous pression » après la brève rébellion et l’accord « humiliant » qu’il a conclu avec l’aide de la Biélorussie pour y mettre fin. Le Kremlin a rapporté que Prigojine avait assisté à une réunion militaire à Moscou avec Poutine après la mutinerie.

« Prigozhin a commencé comme un traître au petit-déjeuner, il avait été gracié par le souper, puis deux jours plus tard, il a été invité à prendre le thé », a déclaré Moore mercredi. « Il y a donc des choses que même le chef du MI6 trouve un peu difficile. à interpréter, en termes de qui est dedans et qui est dehors. »

La plupart des noms des transfuges du renseignement ne sont jamais connus – à moins que quelque chose ne tourne mal, selon l’Associated Press. L’ancien officier du renseignement russe Sergei Skripal et sa fille ont été empoisonnés et gravement malades avec un agent neurotoxique de fabrication soviétique en 2018 dans la ville anglaise de Salisbury, où il vivait tranquillement depuis des années.

Moore a raconté comment un agent nommé Ecclesiastic, qui a pénétré les services de renseignement allemands pour le MI6 en 1944, a été pris en charge par le service jusqu’à sa mort, à l’âge de 100 ans. Il a déclaré que des agents du MI6 se sont ensuite réunis pour disperser ses cendres dans la Manche.

« Notre loyauté envers nos agents dure toute la vie et notre gratitude est éternelle », a-t-il déclaré.

