Le chef antidopage partage des plans “provisoires” pour les audiences de Valieva

La patineuse artistique devrait connaître son sort en octobre, selon la directrice générale de RUSADA, Veronika Loginova

Les audiences sur les résultats de l’enquête menée sur la patineuse artistique olympique Kamila Valieva sont “provisoirement” prévu pour octobre, selon le chef de l’Agence antidopage russe (RUSADA).

RUSADA a annoncé plus tôt en septembre qu’elle avait terminé son enquête sur les circonstances entourant le test positif de Valieva pour la trimétazidine, un médicament cardiaque interdit, et que l’affaire serait prise en charge par un comité disciplinaire antidopage (DAC).

“Il y a une procédure de traitement des résultats, on ne peut pas nommer la date [of the hearings] encore,” a déclaré la directrice générale de RUSADA, Veronika Loginova, lors de la “Russie – Une puissance sportive” forum à Kemerovo mercredi.

“L’enquête portait sur le staff, le staff technique y est inclus. Provisoirement, octobre est la date de l’annonce du résultat.

Loginova a noté que le code antidopage prévoyait une longue suspension dans certains cas, mais a refusé de deviner ce que pourrait être le résultat.

« Dans le code, nous pouvons voir quelles sanctions peuvent être appliquées pour certaines violations. Il y a une durée standard de quatre ans. Mais ce que le DAC décide – en raison de circonstances différentes, les décisions peuvent être différentes », Loginova ajouté, selon RIA Novosti.

Valieva s’est retrouvée au centre du scandale des Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février, lorsqu’il est apparu qu’elle avait été testée positive à la trimétazidine sur la base d’un échantillon prélevé environ six semaines auparavant lors des championnats de Russie.

Le résultat retardé a été rapporté par un laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage (AMA) à Stockholm, en Suède, et n’est apparu qu’après que Valieva ait joué le rôle principal dans le succès de la médaille d’or de son pays lors de l’épreuve par équipe de patinage artistique à Pékin.

Âgée de 15 ans à l’époque, Valieva a été autorisée à participer à l’épreuve individuelle féminine olympique à la suite d’une audience d’urgence par le Tribunal arbitral du sport (TAS), malgré les objections de l’AMA, du Comité international olympique (CIO) et de l’International Skating Syndicat (ISU).

Le panel du TAS a cité le statut de Valieva en tant que “personne protégée” en raison de son âge pour décider qu’elle devrait être autorisée à participer, bien que l’épreuve ait fait des ravages car elle a terminé une quatrième décevante bien qu’elle soit la grande favorite pour l’or.

L’équipe de Valieva – qui comprend l’entraîneur renommé Eteri Tutberidze – a nié avec véhémence tout acte répréhensible et a suggéré que la contamination par des médicaments pour le cœur que son grand-père prenait pourrait avoir causé le résultat positif du test.

Des questions ont également été posées sur le long retard du résultat du test, tandis que les responsables russes ont déclaré que Valieva avait passé de nombreux autres tests antidopage.

Le chef de la RUSADA, Loginova, a déclaré mercredi que l’âge de Valieva pourrait également signifier que le résultat des audiences disciplinaires n’est pas divulgué.

« Il existe des règles spéciales pour la divulgation publique concernant une personne protégée. Je ne peux pas encore dire s’il sera publié ou non. a déclaré le responsable antidopage.

L’AMA a déclaré qu’elle suivait de près l’enquête en Russie et se réservait le droit d’intenter une action en justice si elle n’était pas satisfaite de la procédure.

Valieva, maintenant âgée de 16 ans, est revenue à l’action le week-end dernier lors des patins d’essai de l’équipe nationale russe à Moscou, où ses deux routines se sont inspirées du thème des émotions de son scandale olympique.

Plus largement, les patineurs russes restent interdits de compétition internationale en raison d’une interdiction imposée par l’ISU en raison du conflit en Ukraine.