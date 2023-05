Le chef amérindien et défenseur de la souveraineté tribale Joe A. Garcia décède à 70 ans

SANTA FE, Nouveau-Mexique (AP) – Joe A. Garcia, un leader amérindien bien connu du Nouveau-Mexique et défenseur de la souveraineté tribale, est décédé à 70 ans, a confirmé sa famille samedi.

Des funérailles traditionnelles ont déjà eu lieu après la mort de Garcia jeudi, ont indiqué des membres de la famille. La cause du décès n’a pas été rendue publique.

Garcia a été deux fois président du Congrès national des Indiens d’Amérique, qui se décrit comme la plus ancienne et la plus grande organisation des gouvernements amérindiens et autochtones de l’Alaska. Auparavant, il a servi trois mandats en tant que gouverneur de l’Ohkay Owingeh, une tribu de pueblo désignée par le gouvernement fédéral au Nouveau-Mexique. Garcia était actuellement le conseiller principal de la tribu.

« Son départ prématuré est une perte importante pour le pays indien, car il était un véritable gardien de la culture de son peuple et un défenseur dévoué des nations autochtones de la région du sud-ouest », a déclaré Fawn Sharp, président du Congrès national des Indiens d’Amérique. une déclaration.

« Au-delà de son rôle de leader, Joe Garcia était un mentor, un visionnaire et une âme compatissante qui a touché la vie de nombreuses personnes. Il laisse un profond héritage de service, de leadership et de préservation culturelle », a ajouté Sharp.

Garcia avait été président du All Indian Pueblo Council, désormais rebaptisé All Pueblo Council of Governors, un groupe de direction à but non lucratif qui représente les tribus pueblo modernes.

Il avait également été vice-président du conseil d’administration de l’école indienne de Santa Fe, qui dessert environ 700 élèves amérindiens des collèges et lycées.

L’école indienne de Santa Fe a noté le décès de Garcia sur son site Web.

« Son travail dans Indian Country ne sera pas oublié », a écrit Robyn Aguilar, présidente du conseil d’administration de l’école. « Je suis vraiment reconnaissant d’avoir eu un mentor qui a été courageux dans sa conviction de protéger les terres souveraines et les droits des enfants indiens. »

Garcia était titulaire d’un diplôme en génie électrique de l’Université du Nouveau-Mexique et a travaillé 25 ans pour le Laboratoire national de Los Alamos avant de prendre sa retraite en 2003, selon le communiqué de l’école.

Garcia laisse dans le deuil sa femme, Oneva, ses filles Melissa et MorningStar, six petits-enfants et deux arrière-petits-enfants, entre autres membres de la famille. Son fils, Nathan, est décédé en 2020.

The Associated Press