Le chef américain de McDonald’s déclare que le projet de loi californien sur la restauration rapide cible injustement les grandes chaînes

Le chef de McDonald’s aux États-Unis a publiquement critiqué mercredi un projet de loi californien historique qui donnerait à l’État plus de contrôle sur les salaires des travailleurs de la restauration rapide, affirmant qu’il cible injustement les grandes chaînes.

Les remarques de Joe Erlinger, président de McDonald’s US, interviennent après que le Sénat de l’État de Californie a adopté plus tôt cette semaine un projet de loi qui donnerait à un conseil de 10 personnes le pouvoir d’augmenter le salaire minimum de l’industrie jusqu’à 22 $ de l’heure pour les chaînes de plus de 100 sites à l’échelle nationale. Le plancher salarial actuel de la Californie est de 15,50 $ de l’heure. Le conseil aurait également le pouvoir d’établir des conditions de sécurité.

Les partisans du projet de loi affirment qu’il responsabilisera les travailleurs de la restauration rapide et aidera à résoudre les problèmes de l’industrie tels que les conditions de travail dangereuses et le vol de salaire, ce qui peut inclure le fait de ne pas payer les heures supplémentaires des employés. Mais le FAST Act fait face à une forte opposition de la part de l’industrie de la restauration, qui craint l’impact sur les restaurants californiens et l’exemple qu’il donne aux autres États.

“Cela impose des coûts plus élevés à un type de restaurant, tout en épargnant un autre. C’est vrai même si ces deux restaurants ont les mêmes revenus et le même nombre d’employés”, a écrit Erlinger dans un lettre affiché sur le site de l’entreprise mercredi.

Par exemple, Erlinger a déclaré qu’un franchisé McDonald’s avec deux emplacements serait soumis au projet de loi, car il fait partie d’une grande chaîne nationale. Mais il a déclaré que le propriétaire de 20 restaurants qui ne font pas partie d’une chaîne serait exempté.

“Des augmentations de salaire agressives ne sont pas mauvaises… Mais s’il est essentiel d’augmenter les salaires des travailleurs de la restauration et de protéger leur bien-être – et c’est le cas – tous les travailleurs de la restauration ne devraient-ils pas en bénéficier?” Erlinger a écrit.

Il est rare que McDonald’s s’exprime publiquement contre la législation de l’État, même si la chaîne aurait poussé ses franchisés à faire pression contre le projet de loi californien. Près de 10% des restaurants McDonald’s américains sont situés en Californie, selon Citi Research.

McDonald’s n’exploite qu’environ 5 % de ses plus de 13 000 emplacements aux États-Unis. Ses franchisés exploitent le reste, mais la chaîne fait souvent pression en leur nom. En 2019, McDonald’s a déclaré à la National Restaurant Association qu’il ne s’opposerait plus aux hausses fédérales, étatiques ou locales du salaire minimum.

D’autres entreprises de restauration ont également combattu la facture. Les archives de l’État montrent que Chipotle Mexican Grill, Chick-fil-A, Yum Brands et Restaurant Brands International font partie des chaînes qui ont dépensé de l’argent pour faire pression sur les législateurs californiens pour qu’ils s’opposent à la législation.

La National Restaurant Association, un groupe industriel, a également dépensé au moins 140 000 dollars pour faire face à la facture, selon les archives californiennes. La présidente de l’organisation, Michelle Korsmo, a déclaré dans un communiqué que 45% des restaurateurs californiens signalent que les conditions commerciales sont pires aujourd’hui qu’elles ne l’étaient il y a trois mois.

“La loi FAST n’atteindra pas son objectif de fournir un meilleur environnement pour la main-d’œuvre, elle forcera les résultats que nos communautés ne veulent pas voir”, a-t-elle déclaré.

Une version plus stricte de la loi FAST qui rendrait les franchiseurs comme McDonald’s responsables des violations du travail de leurs franchisés a été adoptée par l’Assemblée de l’État de Californie. Mais le nombre de modifications apportées à la version du Sénat signifie que le projet de loi devra être revoté à l’Assemblée ou réconcilié avant de pouvoir se rendre sur le bureau du gouverneur Gavin Newsom.

Newsom n’a pas indiqué s’il signera ou opposera son veto au projet de loi, bien que son ministère des Finances se soit opposé à la version initiale du projet de loi.