Le chef américain de la Défense salue les partenariats de sécurité en Asie face aux menaces de la Russie et de la Chine

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a salué samedi l’arrivée d’une « nouvelle convergence » dans l’Indo-Pacifique, alors que les États-Unis renforcent leurs partenariats stratégiques et de sécurité dans la région face aux menaces croissantes de la Chine et de la Russie.

« Aujourd’hui, nous assistons à une nouvelle convergence autour de presque tous les aspects de la sécurité dans la région Indo-Pacifique », a déclaré Austin lors du forum sur la sécurité du Shangri-La Dialogue à Singapour.

« Cette nouvelle convergence produit un réseau de partenariats plus fort, plus résilient et plus performant. Et cela définit une nouvelle ère de sécurité dans l’Indo-Pacifique.

La nouvelle convergence n’est pas « une alliance ou une coalition unique », mais plutôt « un ensemble d’initiatives et d’institutions qui se chevauchent et se complètent, propulsées à la fois par une vision partagée et un sentiment partagé d’obligation mutuelle », a déclaré Austin.

Dans cette vision régionale, une Chine plus affirmée occupe une place importante, à laquelle Austin a fait allusion sans la mentionner nommément.

La convergence, a-t-il dit, ne consiste pas à « imposer la volonté d’un pays » ou à « l’intimidation ou la coercition », mais à des principes et croyances communs, notamment « la résolution pacifique des différends par le dialogue – et non par la coercition ou le conflit ». Et certainement pas par une soi-disant punition.»

Cette remarque semble être une référence à peine voilée aux exercices militaires chinois autour de Taiwan la semaine dernière, qui, selon Pékin, constituent une « punition sévère » pour les « actes séparatistes » de l’île autonome. Cette démonstration de force massive a eu lieu quelques jours seulement après que Taïwan a investi son nouveau dirigeant démocratiquement élu, Lai Ching-te, qui a appelé Pékin à cesser ses tactiques d’intimidation.

Austin a déclaré que la nouvelle convergence avait aidé les États-Unis à réaliser des « progrès historiques » au cours des trois dernières années. « Nous avons renforcé la stabilité dans la péninsule coréenne. Nous avons soutenu le statu quo dans le détroit de Taiwan. Et nous avons défendu l’État de droit en mer de Chine méridionale », a-t-il déclaré.

Sous le président Joe Biden, les États-Unis ont renforcé leurs liens avec leurs alliés et partenaires partageant les mêmes idées dans la région Asie-Pacifique pour contrer une Chine montante, qui, sous la direction de Xi Jinping, est devenue de plus en plus affirmée et belliqueuse concernant ses nombreuses revendications maritimes et territoriales dans la région – depuis Taïwan vers les mers de Chine orientale et méridionale.

Ce renforcement des liens avec les États-Unis a rendu furieux Pékin, qui accuse Washington de mener une campagne majeure d’« encerclement et de répression » de la Chine.

L’accent mis par Austin sur une « nouvelle convergence » en Asie-Pacifique semble avoir touché une corde sensible auprès de la délégation chinoise présente dans l’auditoire.

Lors de la séance de questions-réponses, un colonel chinois a demandé à Austin si les États-Unis prévoyaient de construire un système d’alliance similaire à celui de l’OTAN dans la région Asie-Pacifique et a imputé à l’OTAN la responsabilité de la guerre en Ukraine.

« L’expansion des frontières orientales de l’OTAN a conduit à la crise ukrainienne. Selon vous, quelles implications le redressement du système d’alliances américain dans la région Asie-Pacifique aura-t-il sur la sécurité et la stabilité de cette région ?» » a demandé Cao Yanzhong, colonel principal et chercheur à l’Institut d’études sur la guerre de l’Académie des sciences militaires de l’armée chinoise.

« Je suis respectueusement en désaccord avec votre argument selon lequel l’expansion de l’OTAN a causé la crise ukrainienne », a répondu Austin, suscitant une rare salve d’applaudissements de la part du public.

« La crise ukrainienne a évidemment été provoquée par la décision de M. Poutine d’envahir illégalement son voisin. »

L’échange a eu lieu un jour après qu’Austin ait tenu ses premiers entretiens face-à-face avec le ministre chinois de la Défense nationale, l’amiral Dong Jun, en marge du forum sur la défense.

Les rares discussions entre les chefs de la défense américaine et chinoise ont abordé une multitude de questions sensibles, notamment les relations entre Taiwan et la Chine avec la Russie, ainsi que les frictions en mer de Chine méridionale.

Samedi, Austin a mentionné la rencontre avec Dong dans son discours, affirmant qu’ils avaient eu une « discussion franche ».

« Rien ne peut remplacer les pourparlers militaires directs entre hauts dirigeants. Et rien ne peut remplacer des lignes de communication ouvertes pour éviter les malentendus et les erreurs de calcul », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il attendait avec impatience de nouvelles discussions avec la Chine.

Austin a également réitéré l’engagement des États-Unis concernant leur traité de défense avec les Philippines, le qualifiant de « à toute épreuve ».

Le président philippin Ferdinand R. Marcos Jr a dénoncé vendredi les actions illégales, coercitives et agressives en mer de Chine méridionale lors de l’ouverture du forum de défense, affirmant que la paix, la stabilité et la prospérité dans les eaux étaient compromises par d’autres acteurs, sans nommer la Chine.

Austin a également réaffirmé l’engagement des États-Unis dans la région Asie-Pacifique, affirmant que la paix et la stabilité dans la région sont cruciales pour le monde entier.

« Les États-Unis ne peuvent être en sécurité que si l’Asie est en sécurité. C’est pourquoi les États-Unis maintiennent depuis longtemps leur présence dans cette région. Et c’est pourquoi nous continuons à réaliser les investissements nécessaires pour respecter nos engagements envers nos alliés et partenaires », a-t-il déclaré.