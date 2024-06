Le chef américain de la défense accuse la Chine de harceler les Philippines

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a accusé la Chine de harceler dangereusement les Philippines, dans un discours prononcé devant les responsables de la défense de l’Indo-Pacifique, soulignant l’engagement inébranlable de Washington en faveur de la sécurité de la région.

S’exprimant lors du forum de défense Shangri-La Dialogue à Singapour, Austin a souligné les actes agressifs de la Chine envers les Philippines, qui incluent l’utilisation de canons à eau pour tenter de bloquer les missions de réapprovisionnement au Second Thomas Shoal, un récif controversé.

« Le harcèlement auquel les Philippines sont confrontées est dangereux – clair et simple », a déclaré Austin. Il a pris la parole un jour après que le président philippin Ferdinand Marcos Jr a averti le forum annuel de la défense que la Chine s’engageait dans des « activités illégales et coercitives ». [and] activité agressive » envers son pays.

« Hier soir, le président Marcos a parlé avec éloquence de l’état de droit en mer de Chine méridionale. Et il a raison », a déclaré Austin. « Chaque pays, grand ou petit, a le droit de jouir de ses propres ressources maritimes et de naviguer et d’opérer librement partout où le droit international le permet. »

Les commentaires d’Austin interviennent au lendemain de sa première rencontre avec un ministre chinois de la Défense depuis fin 2022. Le chef du Pentagone a déclaré avoir eu une « discussion franche » avec Dong Jun, nommé ministre de la Défense de Pékin en décembre.

Marcos a déclaré vendredi au forum que tout acte délibéré de la Chine qui tuerait un citoyen philippin serait très proche d’un « acte de guerre ». Les États-Unis ont également déclaré à Pékin que le traité de défense mutuelle entre les États-Unis et les Philippines s’appliquait au Sierra Madre, un navire échoué sur le Second Thomas Shoal, à l’intérieur de la zone économique exclusive des Philippines.

Interrogé après son discours sur les commentaires de Marcos, Austin a refusé de dire ce qui déclencherait le traité de défense, mais a souligné l’importance de l’alliance. « Notre engagement envers le traité de défense mutuelle est à toute épreuve. Pas de questions, pas d’exceptions », a déclaré Austin.

« Ce que nous faisons et ce que nous continuons de faire, c’est de veiller à ce que cela n’arrive pas. . . Notre objectif est de veiller à ce que nous ne laissions pas les choses devenir inutilement incontrôlables. »

Dans son discours, Austin a souligné les initiatives prises par les États-Unis au cours des trois dernières années pour renforcer les alliances et créer de petits groupes de différents alliés afin de renforcer la sécurité dans la région. Il a déclaré que Washington était « profondément engagé » dans la région Indo-Pacifique.

« Nous sommes tous partants. Et nous n’allons nulle part », a déclaré Austin.

Lors d’un échange antérieur lors de l’événement, le chef du commandement américain pour l’Indo-Pacifique, l’amiral Samuel Paparo, a réprimandé Cui Tiankai, ancien ambassadeur de Chine aux États-Unis, pour avoir accusé Washington d’attiser les tensions dans la région en formant des « blocs » et en se concentrant avec ses alliés sur la nécessité de pour renforcer la dissuasion.

« Ambassadeur, mon cher ami, vous parlez comme si tous les panélistes ici voulaient se battre », a déclaré Paparo. «C’est absolument la dernière chose que nous voulons faire. Nous sommes la police d’assurance-vie contre le combat.

Interrogé par un officier militaire chinois après son discours si les États-Unis essayaient de créer un bloc de type OTAN dans la région Indo-Pacifique, Austin a répondu : « Des pays partageant les mêmes idées avec des valeurs similaires et une vision commune pour un Indo-Pacifique libre et ouvert. travaillons ensemble pour réaliser cette vision. . . Nous continuerons à faire ce genre de choses à l’avenir.

Austin a déclaré dans son discours que les États-Unis et leurs alliés dans l’Indo-Pacifique – notamment le Japon, l’Australie, les Philippines et la Corée du Sud – étaient en train d’organiser une « convergence » historique de leurs intérêts de défense en créant un « ensemble d’initiatives et d’initiatives qui se chevauchent et se complètent ». institutions » qui stimuleraient la coopération militaire, développeraient de nouvelles capacités et renforceraient la sécurité.