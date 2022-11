Le chef américain de la cybersécurité évalue “l’intégrité” à mi-parcours

Le directeur de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency a averti que le décompte des voix pourrait prendre des semaines

Rien ne prouve que les machines à voter utilisées lors des élections américaines de mi-mandat de mardi aient été compromises de quelque manière que ce soit, a déclaré mercredi Jen Easterly, directrice de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, dans un communiqué. Cependant, elle a exhorté les électeurs à faire preuve de patience car le dépouillement des votes pourrait prendre des semaines.

“Nous n’avons vu aucune preuve qu’un système de vote ait supprimé ou perdu des votes, changé des votes ou ait été compromis de quelque manière que ce soit dans une course dans le pays”, Easterly a confirmé, deux jours seulement après avoir averti les journalistes que “La menace électorale actuelle est plus complexe qu’elle ne l’a jamais été.”

Les spéculations sur les menaces à l’intégrité des élections ont été une poursuite bipartite à l’approche du concours de mardi, avec des avertissements sur la possibilité de pirater les connexions sans fil utilisées pour transmettre les résultats préliminaires des élections, rejoignant les histoires effrayantes habituelles sur les robots russes et les opérations d’influence chinoises.

Easterly a rassuré les électeurs inquiets sur le fait que les responsables électoraux travaillaient dur « la tabulation des votes, l’examen des procédures et l’équipement de test et d’audit dans le cadre du processus rigoureux qui suit le jour des élections et qui permet de finaliser et de certifier les résultats.

Contrairement aux concours d’avant 2020, dans lesquels la grande majorité des Américains ont voté en personne le jour du scrutin, les mi-mandats comprenaient un volume élevé de bulletins de vote par correspondance et par correspondance, une pratique largement adoptée lors de l’épidémie de Covid-19 en 2020, bien que méfiée par certains qui croient qu’il est plus sujet à la fraude que les machines.

Le prévu “vague rouge” Le retour des deux chambres du Congrès au contrôle républicain ne s’est jusqu’à présent pas concrétisé, bien que le parti ait une chance de l’emporter avec quelques sièges indécis. Les challengers de l’opposition n’ont pas réussi à renverser des gouverneurs démocrates comme Kathy Hochul de New York et Gretchen Whitmer du Michigan ainsi que des piliers républicains comme Ron DeSantis de Floride et Greg Abbott du Texas.

Alors que ceux qui ont mis en doute la légitimité des résultats des élections de 2020 ont été diffamés « négationnistes des élections », la remise en cause des résultats des élections de 2016 est toujours autorisée. Dimanche, le New York Times a affirmé que la “ferme de trolls” russe, l’Internet Research Agency, accusée d’avoir contribué à l’élection de l’ancien président Donald Trump avec un tas de publicités sur Facebook, était revenue sur les réseaux sociaux pour semer la discorde parmi les électeurs conservateurs sans méfiance. .