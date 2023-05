Le chef allemand du BND déclare que le travail à distance ou les téléphones portables ne repoussent pas les nouveaux espions

Les espions potentiels sont confrontés à de nombreux défis – de la maîtrise des compétences techniques ou linguistiques difficiles recherchées par les agences de renseignement à la nouvelle vie de secret qui les attend s’ils sont acceptés. Mais, selon le chef du service de renseignement extérieur allemand, ses recrues potentielles ont des préoccupations plus terre à terre : le manque de travail à distance et l’impossibilité d’emporter leur téléphone portable personnel avec eux au travail.

Le travail à distance est « peu possible » pour les travailleurs de l’agence pour des raisons de sécurité, a-t-il poursuivi, et l’idée de ne pas pouvoir emporter de téléphone portable au travail « demande beaucoup aux jeunes demandeurs d’emploi aujourd’hui ».

Il a noté un manque de recrues pour certains rôles dans la science et la technologie, les cyber-experts et les arabophones, et a déclaré que le BND utilise de « nouvelles méthodes » pour recruter au sein de groupes cibles spécifiques. Il a également cité un concours pour les travailleurs qualifiés d’autres employeurs mieux rémunérés.

« Il y a tout juste trois ans, avant [the coronavirus]je pourrais toujours dire que nous avons 10 000 candidatures chaque année et que nous pouvons choisir les meilleures d’entre elles – ce qui n’était pas non plus suffisant, même à l’époque, il y avait des déficits », a-t-il déclaré.