« Où et comment, la CDU décide seule, » il a déclaré lundi lors d’une conférence de presse à Munich.

L’espoir à la direction a déclaré qu’il continuerait sa candidature à la chancelière tant qu’il serait soutenu par un «Grande majorité» de la CDU, le plus grand parti de la CSU bavaroise. Soeder a dit qu’il était « excité » sur la perspective de diriger la campagne électorale de la coalition conservatrice.

Il a révélé qu’il avait refusé une offre de son rival à la chancellerie, le chef de la CDU Armin Laschet, d’assister à une réunion du conseil fédéral du parti parce qu’il ne voulait pas. « interférer » dans l’évaluation de la sélection.

Soeder a soutenu qu’il avait eu plusieurs «Bien, sympathique» conversations avec Laschet, disant que son rival aurait le CSU « plein soutien » en cas de succès dans sa candidature pour le poste le plus élevé en Allemagne.

Plus tôt lundi, Laschet a invité Soeder à la réunion de haut niveau dans le but de faire échouer la tentative de son rival de mener le bloc de centre-droit aux élections de septembre. Laschet a déclaré qu’il avait l’intention d’utiliser la réunion des hauts responsables de la CDU pour sortir de l’impasse.

«L’objectif est de remporter cette élection, et cela ne sera possible qu’avec beaucoup d’unité et un seul candidat», a-t-il déclaré aux journalistes à Berlin.

Si Soeder décrochait la nomination, cela marquerait un tournant inhabituel pour l’alliance CDU-CSU, dans laquelle le chef du plus grand parti est généralement supposé être le candidat pour devenir chancelier.

Lundi, le Parti vert allemand a également présenté son tout premier candidat à la chancelière en lançant la campagne d’Annalena Baerbock.

Le parti de gauche est sur le point de faire d’énormes progrès aux prochaines élections, selon le dernier sondage, avec 22% des voix – deuxième derrière le bloc CDU-CSU, avec 29%.

