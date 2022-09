Le chef adjoint McHenry est diplômé de l’Académie nationale du FBI – Shaw Local

Le chef adjoint du département de police de McHenry, Thomas Walsh, a obtenu son diplôme dans le cadre de la 283e session de l’Académie nationale du FBI, selon un communiqué de presse du département.

Chef adjoint Thomas Walsh (Fourni par le service de police de McHenry)

La remise des diplômes a eu lieu le 13 septembre à la National Academy de Quantico, en Virginie. Walsh est le neuvième officier de l’histoire du département à terminer le programme.

La 283e session était composée de 235 officiers de 49 États et du district de Columbia, ainsi que de membres des forces de l’ordre de 21 pays, de cinq organisations militaires et de cinq agences fédérales et civiles.

Walsh est membre du département de police de McHenry depuis 26 ans, rejoignant le département en 1996, selon le communiqué. Il a auparavant servi comme patrouilleur et sergent-détective pendant cinq ans, a été commandant pendant cinq ans et est chef adjoint depuis 2017.

Walsh a obtenu un baccalauréat en justice pénale en 1995.