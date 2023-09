Le chef adjoint du LAPD mis en congé pour harcèlement présumé

Un haut responsable du LAPD, Al Labrada, a été mis en congé administratif mardi après des allégations de harcèlement, a déclaré le chef Michel Moore.

Moore a annoncé cette décision lors de la réunion de mardi de l’organisme de surveillance du département, le Conseil des commissaires de police.

Labrada, l’un des trois chefs adjoints qui relèvent de Moore, a fait l’objet d’un rapport de police de l’Ontario alléguant qu’il avait utilisé un Apple AirTag pour suivre les mouvements d’un policier du LAPD avec lequel il entretenait une relation amoureuse, selon des sources policières, qui ont demandé l’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de l’enquête en cours.

L’officier qui a porté plainte contre Labrada a allégué qu’elle avait découvert un AirTag – un petit dispositif de suivi qui peut être attaché à des objets personnels – parmi ses biens, ont indiqué les sources. Après que les responsables du département ont pris connaissance des allégations, ils ont lancé une enquête interne et ont confisqué le téléphone délivré par la ville de Labrada, ont indiqué des sources.

Moore a déclaré mardi à la commission qu’il était limité dans ce qu’il pouvait dire sur la question du personnel, mais qu’il prenait les allégations « très au sérieux ».

« Nous continuerons à coopérer avec l’agence extérieure pendant qu’elle poursuit son enquête, ainsi qu’à mener notre enquête interne », a déclaré Moore. « Cela entraînera des conséquences si ces allégations s’avèrent vraies. »

Le président de la Commission, Erroll Southers, a déclaré qu’il avait ordonné au bureau de l’inspecteur général de surveiller l’enquête du LAPD « afin que nous puissions garantir l’objectivité et l’impartialité à l’avenir ».

Labrada a nié à plusieurs reprises les allégations portées contre lui et a indiqué qu’il envisageait une action en justice.

« D’après notre compréhension, ce qui s’est passé aujourd’hui était une procédure standard et rien d’autre ne devrait y être ajouté, si ce n’est que l’affaire continue de faire l’objet d’une enquête », a déclaré son avocat civil, Jeremy Tissot, dans un communiqué. «Nous souhaitons clarifier ensemble que, à notre avis, ce qui a été rapporté dans les médias jusqu’à présent est faux en ce qui concerne les allégations de harcèlement. La relation et les circonstances ont également été mal interprétées.

Dans le communiqué, Tissot a déclaré que « nous espérons qu’il sera pleinement justifié de ces allégations, et il envisage tous les recours juridiques potentiels par et par l’intermédiaire de mon bureau, contre les parties responsables en relation avec ces allégations fausses et diffamatoires ».

Labrada a également embauché Andrew Leventhal pour l’éventuelle affaire pénale.

Le rapport de police « dénature la nature de tout et c’est regrettable. C’est un homme vraiment bien, il travaille dur, il aime ses enfants, il aime sa mère », a déclaré Leventhal, affirmant qu’il avait conseillé à Labrada de ne pas parler à la police de l’Ontario pour l’instant. « Il n’y a pas de harcèlement, c’est juste une interprétation complètement erronée. C’est faux.

Après que le Times s’est enquis du rapport de la police de l’Ontario la semaine dernière, le LAPD a confirmé qu’il menait sa propre enquête interne sur l’affaire et a déclaré que Labrada continuerait à occuper son poste.

Puis, dans un e-mail envoyé lundi à tout le personnel du département, Labrada a déclaré qu’il prendrait une « absence du commandement » d’une semaine. Selon l’e-mail, qui a été examiné par le Times, le chef adjoint David Kowalski assumera la direction du Bureau des opérations spéciales – qui supervise la plupart des unités spécialisées du département, y compris les divisions des crimes majeurs, des gangs et des stupéfiants, ainsi que du soutien aérien – en L’absence de Labrada.

Le passage au congé administratif marque un tournant dramatique pour Labrada, considéré par certains comme un candidat interne potentiel pour remplacer Moore, qui a déclaré qu’il ne remplirait pas son deuxième mandat de cinq ans en tant que chef, selon plusieurs sources qui ont requis l’anonymat. discuter des affaires internes du ministère.

Labrada était également le Latino le plus haut gradé dans un département où plus de la moitié des officiers s’identifient comme Latino.

Le vétéran du LAPD depuis 30 ans est membre de la Latin American Law Enforcement Assn., qui défend les intérêts des officiers latinos. Son nom était visiblement absent de la présentation du groupe mardi devant la commission de police.

Labrada n’est pas le premier haut responsable du LAPD dans l’histoire récente à quitter brusquement son poste au milieu d’allégations de mauvaise conduite.

En 2018, un autre chef adjoint, Jorge Villegas, a pris sa retraite brusquement après que des sources ont déclaré au Times qu’il entretenait une relation sexuelle inappropriée avec une subordonnée. Une unité de surveillance du LAPD a capturé Villegas et son subordonné apparemment en train de se livrer à un acte sexuel dans un parking, ont indiqué les sources.

Le cas de Villegas a refait surface cette année dans un dossier déposé devant le tribunal par un ancien commandant du LAPD qui poursuit le département pour représailles.

Les Apple AirTags, qui mesurent la taille d’un quart et coûtent environ 29 dollars, ont été introduits en 2021 pour aider les gens à suivre et à récupérer leurs objets personnels perdus, permettant aux utilisateurs d’être avertis lorsqu’un appareil est à proximité. Ils ont suscité l’inquiétude des défenseurs des victimes de violence domestique, qui ont averti qu’ils pouvaient être utilisés pour surveiller quelqu’un sans son consentement.

Des allégations selon lesquelles des agents du LAPD auraient utilisé ces appareils à mauvais escient ont également fait surface récemment dans une enquête sur une unité de gangs de la région de Valley, sur laquelle le FBI enquête pour de potentielles violations des droits civiques.