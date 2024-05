Le chef adjoint de l’état-major russe arrêté pour corruption

Mis à jour avec les remarques de Peskov, déclaration du comité d’enquête.

La Russie a arrêté un général sur des allégations de corruption, ont rapporté jeudi les médias d’État, faisant de lui le quatrième officier militaire de haut rang à faire face à des accusations criminelles liées à la fraude au cours du mois dernier dans le cadre d’une répression apparemment plus large au sein du ministère de la Défense.

Un tribunal militaire a placé le lieutenant-général Vadim Shamarin en détention provisoire jusqu’à fin juillet, selon l’agence de presse officielle TASS. signalé jeudi matincitant le tribunal.

« Le 22 mai, le tribunal a choisi une mesure préventive contre Shamarin sous forme de détention pour une durée de deux mois,« , a déclaré un responsable du tribunal cité par l’agence.

Le responsable a ajouté que Shamarin, qui dirige la direction des communications de l’état-major russe, est accusé d’avoir accepté un pot-de-vin « à une échelle particulièrement importante » lors de l’attribution de contrats d’État.

La commission d’enquête russe, chargée d’enquêter sur les crimes majeurs, annoncé plus tard jeudi, que le général est accusé d’avoir accepté 36 millions de roubles (397 000 dollars) des dirigeants d’une usine de fabrication de téléphones à titre de « favoritisme général » et d’avoir assuré un approvisionnement plus important en produits grâce à des contrats du ministère de la Défense.

Les forces de l’ordre ont déclaré que le directeur général et le chef comptable de la fabrication de téléphones, Perm Telephone Plant Telta, étaient également placé en garde à vue pour des accusations non précisées.